Giulianna Bugarini anuncia su Primer Informe Legislativo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 17:20:47

Morelia, Michoacán, 12 de septiembre de 2025.- La diputada presidenta del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini, anunció la realización de su Primer Informe Legislativo, que se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre a las 11:30 a.m. en el Pabellón Don Vasco de Morelia.

En un mensaje previo al evento, Bugarini expresó su gratitud hacia las y los ciudadanos del Distrito 11, quienes le brindaron su confianza hace más de un año.

“Dicen que el agradecimiento es la memoria del corazón, y nada de esto sería posible sin la confianza y el respaldo que me brindaron desde la campaña del 2024. Este informe no es mío, sino de todas y todos ustedes”, subrayó.

La legisladora aseguró que durante su recorrido por las colonias y comunidades, “la gente abrió las puertas de sus hogares”.

“No hemos dejado de recorrer ni un solo día el territorio. Regresamos a tocar sus puertas no solo para rendirles cuentas, sino también para llevarles apoyos directos”, afirmó.

Asimismo, señaló que este ejercicio de rendición de cuentas “es también un acto de memoria histórica; en este informe compartiremos las iniciativas que hemos impulsado para construir un Michoacán y una Morelia más justos para todas y todos”, aseveró.

El Primer Informe Legislativo de Giulianna Bugarini reunirá a autoridades municipales, estatales y federales, líderes sociales y ciudadanía en general, en un evento que busca ser un espacio de encuentro y cercanía con el pueblo.