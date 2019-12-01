García Harfuch y el secretario de la Defensa, visitarán Morelia y Uruapan

García Harfuch y el secretario de la Defensa, visitarán Morelia y Uruapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 21:33:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre de 2025.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal y el General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, visitarán Morelia y Uruapan la próxima semana,  informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 

El mandatario estatal, señaló que estas visitas tienen el propósito de fortalecer la estrategia nacional en el eje de seguridad del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que anunció la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo.

Como parte de esta estrategia integral de coordinación y atención a la entidad, esta semana el gabinete federal ha sostenido diversas reuniones con autoridades estatales y municipales, con distintos sectores como el social, político y económico para escuchar las necesidades y construir una propuesta conjunta.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen en Contepec, Michoacán, a cuatro presuntas responsables de abuso sexual en agravio de una mujer
Capturan al exrector de la UAEM; se le acusa de participar en la “Estafa Maestra”
Denuncia el alcalde Tepoztlán supuestas amenazas vía telefónica de supuestos criminales
FGR obtiene 25 sentencias y destruye más de 90 kilos de estupefacientes durante octubre en Michoacán
Más información de la categoria
Caos en la región lacustre: bloqueos, quema de vehículos y caos en carreteras de Pátzcuaro, Tzintzuntzan y Quiroga, Michoacán
Desactivan dos explosivos ocultos dentro de un Jeep abandonado en Madero, Michoacán 
Anuncian México y Francia el intercambio temporal de códices prehispánicos
Más de 50 mil personas participan en Marcha por la Paz en honor a Carlos Manzo; reportan saldo blanco
Comentarios