Garantizar orden en las celebraciones del Día de Muertos, nuestra prioridad: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2025.- En el marco de la celebración de Día de Muertos en Morelia, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, informó que desde el área su cargo se trabajará al interior de los panteones municipales con la instalación de puestos de auxilio para los usuarios que acuden a estos lugares para conmemorar dicha tradición.

Explicó que a través de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia, se instalarán puestos de auxilio y atención médica, con la participación de paramédicos, ambulancias y unidades de atención rápida, además de contar con el apoyo de la Cruz Roja y el DIF Morelia.

“Entre otras acciones que estaremos haciendo tanto el interior como el exterior, estaremos también trabajando con el equipo de inspección y vigilancia y protección civil, formando células que integrarán a personal de varias dependencias, para estar supervisando y verificando que haya orden”, afirmó Yankel Silva.

Agregó que el operativo de Protección Civil se extenderá también a los panteones de las tenencias y los particulares, así como al Primer Cuadro de la ciudad, donde se ubican los altares y ofrendas del Jardín Morelos, el Jardín Azteca y la Calzada de Fray Antonio de San Miguel. En estos puntos, se desplegarán 30 elementos entre bomberos y personal de Protección Civil.

De esta forma, el Gobierno de Morelia, encabezado por Alfonso Martínez Alcázar, refrenda su compromiso de garantizar el bienestar y la seguridad de las familias morelianas, en estas celebraciones que nos unen con nuestros seres queridos.