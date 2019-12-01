Garantizan transporte gratuito para continuidad en terapias de personas con discapacidad

Garantizan transporte gratuito para continuidad en terapias de personas con discapacidad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 08:15:35
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Morelia, Michoacán, 6 de octubre de 2026.- Con el objetivo de garantizar el derecho a la salud, la movilidad y la inclusión social, el Sistema DIF Michoacán gestionó ante el Sistema Nacional DIF tres vehículos adaptados. La inversión total ascendió a 7 millones 046 mil 806 pesos, informó la directora general del organismo estatal, Sofía Bautista Aguíñiga.

La titular del DIF Michoacán refirió que estas unidades están destinadas exclusivamente al traslado cómodo y seguro de personas con discapacidad, que requieran acudir periódicamente al Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), para recibir atención médica y terapias especializadas.

Actualmente, el CREE brinda hasta 46 mil 640 servicios anuales en diversas áreas de especialidad, lo que representa un promedio de 212 atenciones diarias. La incorporación de los vehículos permitirá derribar las barreras de transporte que muchas familias enfrentan para dar continuidad a sus tratamientos.

El servicio será gratuito y se estima que beneficiará de manera directa a mil 848 pacientes al año. Cada dos semanas se programará la atención de 30 personas por vehículo según la agenda establecida. La asignación de lugares priorizará a pacientes con mayores condiciones de vulnerabilidad, quienes serán identificados a través de su carnet de citas.

Con el fin de garantizar una cobertura eficiente, el servicio se ofrecerá mediante tres rutas con destino al centro de rehabilitación. La primera saldrá de Bodega Aurrera en Villas del Pedregal, la segunda de la Macroglorieta en dicho fraccionamiento, y la última desde la Plaza Valladolid (San Francisco).

Para acceder a este beneficio, las y los interesados deberán realizar un trámite estrictamente personal en las instalaciones del CREE Michoacán, ubicadas en la calle Declaración de Independencia S/N, en la colonia Sentimientos de la Nación. En el lugar se podrán consultar los horarios y programación de los traslados; para ello, será necesario presentar el carnet de citas vigente del centro y la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad. Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 443 316 2277.

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