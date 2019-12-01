Gama Coria afirma que la reforma judicial comienza a elevar la confianza ciudadana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 12:55:19

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre del 2026.- Durante la Cuarta Asamblea Plenaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, afirmó que la reforma judicial ha comenzado a dar resultados y sostuvo que, en la entidad, aumentó la confianza ciudadana en las personas juzgadoras.

En su discurso ante presidentas y presidentes de poderes judiciales estatales, juezas, jueces, magistradas, magistrados y representantes de organizaciones civiles y colegios profesionales, Gama Coria defendió que la elección de personas juzgadoras por voto popular responde a la voluntad ciudadana expresada a través de las reformas constitucionales.

“En una república democrática resulta imprescindible entender que la voluntad popular es la máxima expresión de un pueblo”, expresó. Añadió que oponerse a las reformas equivale a ir en contra de esa voluntad.

El magistrado aseguró que la CONATRIB respaldó la reforma judicial pese a las presiones locales, nacionales e internacionales. “El pueblo no se equivocó, la reforma judicial ha comenzado a dar resultados”, sostuvo.

Como ejemplo, citó cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026, del INEGI, según las cuales la confianza en juezas y jueces en Michoacán pasó de 52.4 por ciento en 2025 a 60.1 por ciento en 2026, un aumento de 7.7 puntos porcentuales.

Gama Coria señaló que estos datos muestran que la confianza ciudadana se construye con hechos y que la reforma debe traducirse en mejores resultados para la sociedad. También destacó la importancia de espacios como la Asamblea Plenaria para intercambiar experiencias, analizar retos y formular propuestas en materia de impartición de justicia.

“En Michoacán vamos bien; en nuestro Poder Judicial estamos trabajando con empeño y constancia para rendir buenas cuentas a la sociedad michoacana”, afirmó al dar la bienvenida a las y los asistentes.

Durante el encuentro se entregó la Presea al Mérito Jurisdiccional “Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá 2026” al magistrado en retiro Felipe Borrego Estrada.