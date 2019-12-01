Gaby Molina recorre cuatro regiones y suma nuevos liderazgos

Morelia, Michoacán, 13 de julio de 2026.– En una semana de trabajo territorial, Gaby Molina fortaleció su presencia en distintas regiones de Michoacán al recorrer municipios de Tierra Caliente, Oriente, la Costa y la región de Uruapan, donde sostuvo encuentros con la población, representantes de sectores productivos, liderazgos sociales y actores políticos para seguir construyendo un proyecto cercano a la gente, como el que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional reiteró que el crecimiento del movimiento se construye caminando el territorio, escuchando a las comunidades y generando confianza mediante el diálogo directo. En cada uno de sus encuentros sostuvo que la cercanía, la capacidad para construir acuerdos y la honestidad en el servicio público deben orientar la siguiente etapa de la transformación en Michoacán.

Recorrió diversos espacios públicos como los mercados Melchor Ocampo en Zitácuaro, San Francisco en Uruapan y Cuauhtémoc en Lázaro Cárdenas, visitó la planta Vikingo de Arauco en el oriente michoacano, mientras que en la costa sostuvo una reunión con el sector productivo e industrial de la región. Asimismo, tuvo encuentros con medios de comunicación y otros sectores, en cada una de las regiones.

"Los mejores proyectos se construyen escuchando. Cada región tiene su propia realidad y sus propias fortalezas; por eso es indispensable recorrer el territorio, dialogar con la gente y sumar liderazgos para seguir transformando Michoacán", expresó Gaby Molina.

Con esta gira por distintas regiones del estado, refrendó su compromiso de mantener una presencia permanente en el territorio, convencida de que el futuro de Michoacán se construye al lado de la gente, fortaleciendo liderazgos regionales y consolidando una agenda de trabajo con visión estatal, basada en el entendimiento, la participación y el trabajo conjunto.