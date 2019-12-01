Morelia, Michoacán, 26 de noviembre de 2026.- La justicia para las mujeres requiere más que leyes que reconozcan sus derechos: necesita mecanismos judiciales que los hagan efectivos. Por ello, Gaby Molina reconoció la iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que coloca en el centro la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, con medidas para prevenir la violencia y garantizar el acceso a la justicia.

La propuesta atiende una problemática de gran dimensión: de acuerdo con los datos expuestos durante su presentación, en 2024 ingresaron cerca de un millón de asuntos familiares a los tribunales locales, cuatro de cada 10 litigios. Gaby Molina, quien como diputada impulsó leyes en Michoacán para proteger a las mujeres, destacó que esta reforma incorpora principios fundamentales como la perspectiva de género, la tutela judicial efectiva y el interés superior de la niñez, para evitar que la burocracia y las desigualdades económicas y vulneren derechos humanos.

Uno de los avances centrales es el establecimiento de medidas de protección en un plazo de 24 horas ante situaciones de violencia vicaria, la suspensión de convivencias cuando exista riesgo, la prohibición de mediación con la persona agresora y la valoración conjunta de pruebas de procesos penales, familiares y administrativos. Estas disposiciones buscan impedir que hijas e hijos sean utilizados como instrumentos de presión contra sus madres y que las víctimas enfrenten nuevamente violencia.

Al respecto, el doctor Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia, explicó que la iniciativa busca resolver cinco problemas estructurales de la justicia familiar: la infancia que permanece en centros de asistencia por trámites prolongados, el divorcio utilizado como mecanismo de presión económica, la evasión de pensiones alimenticias, la violencia vicaria y la falta de voz y defensa especializada para niñas y niños.

Gaby Molina también resaltó las facultades propuestas para que los jueces conozcan los ingresos reales de los deudores alimentarios, dicten medidas provisionales de protección y garanticen que las controversias patrimoniales no condicionen la disolución del matrimonio. Afirmó que la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum representa una apuesta por una justicia con perspectiva de género, que atienda las desigualdades y coloque los derechos humanos por encima de los obstáculos procesales.