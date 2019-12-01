Gaby Molina destaca valor histórico y político del libro de AMLO

Gaby Molina destaca valor histórico y político del libro de AMLO
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 12:44:21
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Morelia, Michoacán, 1 de octubre de 2026.- Gaby Molina destacó el valor histórico y político de la presentación del libro Pueblo, de Andrés Manuel López Obrador, dedicado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el que realiza un recorrido por más de 200 años de historia política nacional y aborda el proceso de transformación que vive el país.

La presidenta de PAR:ES señaló que, como lo compartió el expresidente de México, la publicación representa un ejercicio de memoria para comprender los cambios políticos y sociales registrados en México, así como las causas que dieron paso a la Cuarta Transformación. Sus páginas revisan distintas etapas de la vida nacional y plantean una reflexión sobre la necesidad de dejar atrás prácticas vinculadas con el periodo neoliberal.

La también exsecretaria de Educación y de Cultura resaltó que la obra está dedicada a Claudia Sheinbaum, quien hoy cumple dos años al frente del proyecto de nación. López Obrador la calificó como la mejor presidenta del mundo, incluyendo hombres y mujeres: “Ejemplo de trabajo, honestidad, rectitud y lealtad al pueblo”, expresó el exmandatario. 

La morenista dijo que leerá Pueblo con interés por su contenido histórico y político, e invitó a las mexicanas y los mexicanos a acercarse a esta obra, en la cual se narra nuestro pasado, como una oportunidad para reflexionar sobre las transformaciones nacionales y participar de manera informada en la construcción del futuro del país.

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