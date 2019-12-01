Gaby Molina desmiente a Mexicanos Primero: no hay personas privadas de la libertad cobrando en Educación

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre del 2025.- La secretaria de Educación en Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, rechazó que dentro de la nómina de la dependencia existan personas privadas de la libertad (PPL) esto tras las afirmaciones hechas por la organización “Mexicanos Primero”; enfatizó que la nómina educativa es la más amplia del estado y se encuentra bajo revisión de manera continua.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria estatal explicó que uno de los nombres señalados por la organización dejó de laborar en la SEE hace más de 15 años; añadió que todos los procesos de contratación exigen la presentación de documentos que acreditan no contar con antecedentes penales ni sentencias vigentes.

Subrayó que la Secretaría mantiene un proceso permanente de verificación, en el que cruza datos oficiales con el Registro Nacional de Población (RENAPO) y el Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar la legalidad del personal.

Finalmente, Gaby Molina señaló que ya ha tenido acercamientos con Mexicanos Primero en Morelia y adelantó que sostendrá otra reunión en la Ciudad de México para atender directamente las inquietudes planteadas por la organización.