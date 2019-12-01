Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2026.- Con el propósito de acercar a las familias información clara y útil sobre los beneficios del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, Gaby Molina compartió una relación de algunos de los apoyos directos que contempla esta estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La presidenta de PAR:ES expuso que para conocer los programas, requisitos, convocatorias y mecanismos de acceso a los apoyos se deben consultar las plataformas oficiales del Gobierno de México, comenzando por Programas para el Bienestar, donde se concentra información sobre pensiones, becas y apoyos sociales: https://www.programasparaelbienestar.gob.mx/.

Mencionó que también hay enlaces específicos, con información de interés para las familias de acuerdo a lo que busquen:

* Beca Gertrudis Bocanegra: https://www.programasparaelbienestar.gob.mx/programas/jovenes/beca-gertrudis-bocanegra/

* Vivienda para el Bienestar (Conavi): https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/programa-de-vivienda-para-el-bienestar-2025

* Jóvenes Construyendo el Futuro: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/

* Convocatorias culturales: https://convocatorias.cultura.gob.mx/

Entre los programas que contempla el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se encuentra un sistema de becas sin precedente, para estudiantes de todos los niveles, una de ellas es la Beca Gertrudis Bocanegra que nace en el estado como parte del Plan y brinda un apoyo de mil 900 pesos bimestrales a jóvenes de educación superior.

Se destinan recursos para 3 mil artistas y proyectos artísticos comunitarios, se distribuyen 20 mil libros y se crean agrupaciones musicales comunitarias que integrarán a 5 mil niñas y niños; además, se impulsan 10 centros comunitarios de alto rendimiento México Imparable. Hay programas para el mejoramiento y construcción de vivienda, así como créditos, capacitación e impulso a pequeños negocios, productores y emprendedores.