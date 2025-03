Gabriel Molinero censura a animalistas que exigen justicia por asesinato de perros en Charo, Michoacán

Charo, Michoacán, a 22 de marzo de 2025.- Luego que animalistas exigieran justicia por los asesinatos de perros ocurridos en Charo, el presidente municipal, Gabriel Molinero, los censuró borrando sus denuncias, comentarios y bloqueando perfiles en la cuenta oficial del Ayuntamiento, en Facebook.



Antes de la censura, las denuncias se hicieron principalmente en las publicaciones de la cuenta oficial del Ayuntamiento, pero fueran eliminadas y bloqueados los perfiles de quienes exigen justicia para los canes envenenados.



Posteriormente, a través de un escueto boletín, las autoridades municipales aseguraron que no se han tomado medidas para esclarecer los hechos puesto que no han recibido ninguna denuncia formal por parte de los propietarios de los animales.



Sin embargo, desde las primeras denuncias en redes sociales y testimonios de los habitantes, se señaló que los perros envenenados vivían en la vía pública y no eran mascotas de algún dueño en particular.



A la par, el director de Comunicación Social del Ayuntamiento, Rigoberto Pille, negó la veracidad de los envenenamientos, calificándolos de “irreales”, además de menospreciar las acciones de los animalistas de quienes dijo “tienen tanta moral que para doble les alcanza”.



Finalmente, la indolencia de las autoridades de Charo, encabezadas por Gabriel Molinero, ha impedido que hasta el momento los asesinatos de los perros puedan esclarecerse, ni mucho menos garantizar la vida de otros animales en situación de calle.