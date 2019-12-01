Fundamental, unir las izquierdas: Torres Piña

Fundamental, unir las izquierdas: Torres Piña
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 13:15:21
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Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre del 2026.- Es fundamental la unidad de las izquierdas en este momento, señaló Carlos Torres Piña, coordinador estatal de Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, esto luego del anuncio de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán se unirá a sus recorridos por la entidad.

En entrevista, el morenista señaló que esta unidad se da por la necesidad de integrar a las fuerzas de izquierda para hacer frente a la derecha; además, reconoció que en entre estos partidos hay coincidencias ideológicas, pues la visión de proyecto, dijo, es la misma.

Enfatizó que esta unidad ya se dialogó con las instancias nacionales de los partidos que integran la Cuarta Transformación, por ello ha sido presentada esta unidad.

Torres Piña subrayó que las puertas están abiertas para todos los compañeros que se quieran sumar al proyecto que encabeza en la coordinación. Asimismo, destacó que ahora está enfocado en el trabajo territorial que representa el nombramiento.

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