Fuerza Naranja avanza unido y fortalecido en el oriente del estado, cierran filas en reunión distrital

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 16:46:10

Zitácuaro, Michoacán, a 18 de enero de 2026.- La Fuerza Naranja en Michoacán avanza fuerte, unido y cada vez más organizado, afirmó el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Víctor Manríquez González, al encabezar la Reunión Distrital de Evaluación de la región Hidalgo-Zitácuaro, realizada en el municipio de Ciudad Hidalgo, donde la militancia revisó avances y fortaleció el trabajo territorial en el oriente del estado.

Durante el encuentro, el líder estatal destacó que estos espacios permiten evaluar el rumbo del movimiento, corregir lo necesario y consolidar una estructura sólida, cercana a la gente y enfocada en dar resultados reales a las comunidades.

El coordinador estatal subrayó que la Fuerza Naranja se mantiene unida, organizada y lista, trabajando como un solo equipo para seguir construyendo una alternativa política seria, responsable y con visión de futuro para Michoacán.

“Seguimos avanzando con hechos, desde el territorio y escuchando a la ciudadanía. Movimiento Ciudadano no es un proyecto de discursos, es un movimiento que se fortalece con organización, trabajo y compromiso social”, expresó.

En la reunión también participó el delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Carlos Herrera Tello, quien reconoció el esfuerzo que se realiza en la entidad para fortalecer las estructuras regionales y consolidar el proyecto ciudadano del movimiento.

Asimismo la coordinadora de los diputados naranjas en el Congreso de Michoacán, Grecia Aguilar reconoció el trabajo y liderazgo y refrendó su apoyo para fortalecer estructuras en la región, tras destacar la gran participación de referentes en esta reunión.

En el encuentro con los liderazgos naranjas se acordó las acciones que se van impulsar en el oriente michoacano, siempre caminando junto a la gente, fortaleciendo su presencia en cada región y preparándose para dar mejores resultados desde una política distinta, cercana y honesta.