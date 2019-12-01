Fueron identificadas las jóvenes que perdieron la vida en lluvias en Peñuelas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 19:14:34
Querétaro, Querétaro, a 25 de agosto de 2025.- Ya fueron identificadas las dos mujeres que fueron localizadas sin vida, el pasado viernes en la colonia Peñuelas, luego de la fuerte lluvia.

Ambas eran originarias de Rio Verde, San Luis Potosí, e iban a bordo de un auto, cuando las arrastró la corriente de agua, quedando una por debajo del vehículo, mientras que, la segunda quedó en inmediaciones del parque Querétaro 2000.

Ya fueron identificadas por familiares que acudieron a la unidad del Servicio Médico Forense, y se espera que sus cuerpos sean entregados a sus familias.

Noventa Grados
