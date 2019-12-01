“Fortaleceremos seguridad y justicia en Michoacán”: Fabiola Alanís

Morelia, Mich., a 13 de septiembre de 2025.- Luego de contribuir a que Michoacán fuera la primera entidad en democratizar su Poder Judicial Estatal, la diputada Fabiola Alanís señaló que en el Segundo Año Legislativo, una de las prioridades será acompañar y vigilar su transición hacia instituciones más cercanas a la gente, además de impulsar la armonización de las reformas federales en materia fortalecimiento y coordinación policial, con la finalidad de garantizar instituciones más robustas en materia de seguridad y justicia para las michoacanas y michoacanos.

El primer año legislativo, dijo la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, sirvió para sentar las bases de instituciones más democráticas y cercanas a la gente, para devolverle la confianza del pueblo a las instituciones y para garantizar que las y los servidores públicos tengan mayor compromiso con la gente.

En este segundo año, señaló la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, será prioritario consolidar a las instituciones estatales y municipales de seguridad, con el fortalecimiento en la ejecución de recursos, rendición de cuentas y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, como ya se estableció en las reformas presentadas este año a nivel federal.

Instituciones más fuertes en materia de seguridad, consideró la diputada Fabiola Alanís, servirán para consolidar los procesos de construcción de paz en distintos territorios del estado, y también contribuirán a que se fortalezca la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, de la mano con las instituciones federales.

La construcción de paz en todo el territorio estatal, dijo, no sólo es resultado de más presencia policial, sino que es fundamentalmente resultado de la justicia, por eso, la mejora en seguridad debe ir acompañada de un desempeño relevante de la administración de justicia, por lo que es indispensable acompañar y vigilar una transición virtuosa del Poder Judicial de Michoacán hacia su plena democratización.