Fortalece Quiroga proyectos turísticos para 2026 en coordinación con el Gobierno del Estado: Alma Mireya González Sánchez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 20:15:52

Quiroga, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- Con el objetivo de consolidar nuevos proyectos y fortalecer el desarrollo turístico del municipio durante el 2026, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Turismo del Estado, Roberto Monroy García.

La alcaldesa informó que, junto al secretario Roberto Monroy, se revisaron las acciones estratégicas que permitirán impulsar la promoción de los destinos de todas las regiones turísticas del estado, incluyendo el potencial cultural, artesanal y gastronómico de Quiroga.

“Seguiremos promocionando los destinos de todas las regiones turísticas y trabajando en conjunto para que Quiroga continúe creciendo como un referente en Michoacán”, expresó la presidenta municipal, al destacar la importancia de la coordinación institucional.

Alma Mireya González Sánchez agradeció la disposición y apertura del secretario estatal, calificando el encuentro como una plática productiva que permitirá aterrizar proyectos concretos en beneficio de las familias quiroguenses.

“Estoy segura de que vienen buenas noticias para nuestro bello municipio. Sigamos trabajando juntos por Quiroga”, concluyó la alcaldesa, tras reiterar que continuará gestionando acciones que fortalezcan la economía local y posicionen al municipio como uno de los principales atractivos turísticos de la región.