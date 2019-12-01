Fortalece Querétaro liderazgo en el sector automotriz desde Alemania

Querétaro, Querétaro, 21 de abril del 2026.- En la feria Hannover Messe, una de las más relevantes a nivel mundial, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, sostuvo una reunión con ejecutivos de la empresa TRW de ZF Group, a fin de explorar nuevas oportunidades de colaboración, donde se anunció un proyecto, que contempla una inversión de 110 millones 800 mil pesos, la generación de 78 empleos y que se enfocará en el desarrollo de sistemas de dirección para vehículos de pasajeros y comerciales.

El funcionario estatal comentó que en Querétaro no sólo se producen autopartes, sino sistemas automotrices, tecnología de última generación que impera en los vehículos que se están haciendo en la entidad y marca el rumbo de la industria estatal.

La compañía es una empresa global que se especializa en sistemas de seguridad y tecnología para la industria automotriz, principalmente en el desarrollo de soluciones para mejorar la protección y el control de los vehículos; sus productos incluyen sistemas de freno, suspensión y dirección.

El vicepresidente de Operaciones de la línea Steering, Andreas Temmen, señaló que la empresa continuará impulsando nuevos proyectos desde Querétaro y agradeció el apoyo del gobierno estatal a lo largo de los años, pues ha permitido consolidar su crecimiento.

A su vez, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, expresó que la empresa alemana también cuenta con el respaldo de su administración para que el proyecto pueda desarrollarse en el corto plazo y agregue competitividad a la entidad.