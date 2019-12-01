Fortalece Querétaro el trabajo territorial en atención y prevención de las violencias contra las mujeres

Querétaro, Querétaro, 28 de octubre del 2025.- Gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, Querétaro se posicionó como referente nacional en la cobertura total del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), al lograr la implementación completa de los Centros LIBRE en los 18 municipios del estado.

La titular de la Secretaria de las Mujeres, Sonia Rocha Acosta, encabezó un encuentro con las coordinadoras de los Centros LIBRE y titulares de Instancias Municipales de la Mujer, evento en el que se presentaron los avances del programa, que en tan solo cinco meses de operación ha brindado 31 mil 770 servicios de prevención y atención de las violencias de género.

Sonia Rocha destacó que la estrategia queretana ha logrado aterrizar el modelo nacional mediante una articulación efectiva con los municipios, fortaleciendo los servicios de atención psicológica, jurídica y social, así como el acompañamiento legal especializado con perspectiva de género.

“Hoy Querétaro ha sido reconocido a nivel nacional por la apertura de los Centros LIBRE, que simbolizan la expansión de una política pública cercana y humana. El objetivo no es sólo construir esta gran red, sino llegar a más y llegar mejor, para que ninguna mujer queretana se sienta sola”, señaló.

Durante su mensaje, la titular de la Secretaría de las Mujeres hizo un llamado a las coordinadoras municipales a redoblar esfuerzos y continuar el trabajo en equipo, reconociendo la entrega de quienes están en territorio, al pie de las realidades cotidianas.

“Su trabajo deja huella en la vida de cada mujer que encuentra en ustedes una mano amiga, una orientación o un camino seguro para recuperar su libertad. Créansela: el trabajo que realizan marca un antes y un después en la vida de las mujeres”, señaló.

Cabe señalar que el PAIBIM, es impulsado por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México y operado en Querétaro por la Secretaría de las Mujeres del Poder Ejecutivo Estatal, tiene como propósito fortalecer la atención integral a las mujeres, prevenir y atender las violencias con enfoque de derechos e impulsar su autonomía económica, física y de decisión.