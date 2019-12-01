Fortalece Mauricio Kuri el campo queretano con entrega de apoyos en Peñamiller

Peñamiller, Querétaro, 12 de noviembre del 2025.- Con la determinación de continuar en la tarea de impulsar la reactivación económica de pequeños productores de la región serrana y el semidesierto, luego de los daños ocasionados por las contingencias climatológicas registradas en octubre, el gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó en el municipio de Peñamiller, el inicio de la entrega de recursos económicos a agricultores de granos básicos, mediante una tarjeta con cinco mil 600 pesos, acción que forma parte del programa Apoyos por Contingencia a Productores del Campo.

"Este apoyo, de cinco mil 600 pesos por productor, créanme que es porque quitamos, ahora sí que jalamos la cobija de un lado para poder apoyar acá, pero la mejor inversión es ayudar a las personas cuando estaban literalmente devastadas sus parcelas, entonces de corazón, siéntanse muy acompañados, lo que necesiten, aquí está mi gobierno, y siempre estaré con ustedes de frente, diciendo la verdad, y siempre ayudando con todo el corazón, y con todas las ganas del mundo", manifestó.

Durante la ceremonia que marcó el arranque de su gira de trabajo por la Sierra Gorda, el mandatario aseguró que el campo queretano no está solo y que todo el equipo de Gobierno del Estado está empeñado en hacer que quienes labran la tierra sigan produciendo, para que este sector continúe más vivo y fuerte que nunca. Expresó su beneplácito por ver de pie a las y los agricultores sobre todo a quienes siembran maíz y frijol, después de las fuertes lluvias que vivieron y reiteró su apoyo a las comunidades rurales para que nadie se quede atrás.

"Ustedes pueden pensar que a lo mejor no voy a estar en todas las buenas con ustedes, el Estado es muy grande, son 11 mil kilómetros cuadrados, hay muchísimos, hay 18 municipios y muchísimas comunidades, a lo mejor no estaré en todas las buenas, pero en todas las malas cuenten conmigo, ahí voy a estar junto a ustedes, pegado a ustedes", puntualizó.

En un acto celebrado en la cancha de futbol de la comunidad la Estación Peña Blanca, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, afirmó que, en Querétaro sí hay apoyo para las y los productores del campo, a diferencia de lo que sucede en otros estados donde han sido totalmente olvidados; muestra de ello, enfatizó, es la pronta respuesta del Gobernador al destinar recursos extraordinarios luego de conocer sobre la contingencia originada por las fuertes precipitaciones pluviales en la zona serrana.

"La Secretaría del Campo, la Secretaría que está al pendiente de ustedes, es en donde vemos la voluntad de su Gobernador, a diferencia de lo que sucede en otros estados donde han sido totalmente olvidados. En Querétaro, en Querétaro sí hay apoyo para los productores del campo (…) Le hicimos el planteamiento al Gobernador, lo primero que dijo, los productores del campo no están solos y desde el Gobierno del Estado vamos a destinar recursos adicionales para ayudarles. Y es por ello que justamente el día de hoy estamos aquí, para que de aquí partamos a los otros siete municipios, ocho con ustedes, en los cuales se les va a hacer la entrega (…) La entrega de una tarjeta, en la cual ustedes desde ahí van a disponer de dinero en efectivo para que puedan ayudarse y que puedan seguir desarrollando sus actividades en el tema del campo", comunicó.

En este contexto y ante la presencia de familias beneficiadas, enfatizó que después de varios recorridos encabezados por funcionarios estatales en las zonas dañadas, detectaron afectaciones muy importantes en el sector agrícola, con pérdidas de cultivos no solo en Peñamiller, también en Tolimán, Cadereyta, San Joaquín, Landa, Jalpan, Arroyo Seco y Pinal de Amoles; por ello se dieron a la tarea de elaborar estrategias para brindar a poyo a quien más lo necesite.

Al tiempo de recalcar que las familias en Querétaro no están solas, el secretario de Desarrollo Social, Luis Bernardo Nava, subrayó que las y los peñamillerenses siempre van a contar con el Gobernador y con todo su equipo de trabajo para brindar el apoyo en la comunidad más lejana, en el último rincón del Estado, atendiendo a quien más lo necesita con víveres y enseres domésticos; agregó que después de esta contingencia continúan otorgando estos apoyos a las y los productores del campo.

"Y bueno, solamente decirles que las familias de Peñamiller, las familias de Querétaro no están solas, cuentan con el Gobernador Mauricio Kuri, que está el día de hoy iniciando la entrega de estos apoyos para que las personas, las familias del campo sepan que se va a poder salir adelante. Aquí en Querétaro sí hay de otra. Aquí en Querétaro sí hay apoyo. Aquí en Querétaro hay un Gobernador que está aquí con todos ustedes", ponderó.

Tras recordar que el pasado mes de octubre la naturaleza puso a prueba a las y los ciudadanos de Peñamiller, con lluvias torrenciales y el desbordamiento de los cuerpos de agua, la presidenta municipal de Peñamiller, Ana Karen Jiménez Guillén, reconoció la visión del Gobernador por actuar con rapidez y eficacia al brindar apoyos y destinar la atención necesaria para fortalecer el campo de Peñamiller que es la base de la economía.

En uso de la palabra, Lázaro Sánchez Guerrero, beneficiario del Programa, agradeció la sensibilidad de las autoridades al tomar acciones en favor de los peñamillerenses, dado los acontecimientos y afectaciones por las pasadas lluvias; reconoció la gestión del Gobernador frente al estado en el tema agropecuario; estos apoyos, dijo, serán la base para reacomodar las parcelas y comprar semillas.