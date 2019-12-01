Fortalece la SSPC del municipio de Colón la comunicación directa y activa con las comunidades con las redes de Sororidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 17:25:05

Colón, Querétaro, a 21 de enero de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Colón ha refrendado las acciones para fortalecer la comunicación directa y activa con las comunidades a través de las redes de Sororidad.

En coordinación con el Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia del Estado de Querétaro, se han realizado reuniones con las redes de Sororidad de las comunidades de San Ildefonso, San Vicente el Alto y Los Trigos.

Estas reuniones han permitido generar una agenda de actividades de participación comunitaria 2026, reforzando los lazos con la ciudadanía y promoviendo el trabajo en equipo para promover tareas que mejoren la seguridad en las comunidades.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reconoce y agradece la valiosa participación y constancia de cada una de las integrantes y miembros de esas localidades.

La creación de estas redes de Sororidad es un paso importante para empoderar a las mujeres y promover la igualdad de género en la región.

La colaboración entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las comunidades, es fundamental para construir un entorno más seguro y justo para todos.