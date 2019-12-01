Fortalece la SSPC del municipio de Colón la comunicación directa y activa con las comunidades con las redes de Sororidad

Fortalece la SSPC del municipio de Colón la comunicación directa y activa con las comunidades con las redes de Sororidad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 17:25:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Colón, Querétaro, a 21 de enero de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Colón ha refrendado las acciones para fortalecer la comunicación directa y activa con las comunidades a través de las redes de Sororidad.

En coordinación con el Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia del Estado de Querétaro, se han realizado reuniones con las redes de Sororidad de las comunidades de San Ildefonso, San Vicente el Alto y Los Trigos.

Estas reuniones han permitido generar una agenda de actividades de participación comunitaria 2026, reforzando los lazos con la ciudadanía y promoviendo el trabajo en equipo para promover tareas que mejoren la seguridad en las comunidades.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reconoce y agradece la valiosa participación y constancia de cada una de las integrantes y miembros de esas localidades.

La creación de estas redes de Sororidad es un paso importante para empoderar a las mujeres y promover la igualdad de género en la región.

La colaboración entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las comunidades, es fundamental para construir un entorno más seguro y justo para todos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan fosa clandestina en Juventino Rosas, Guanajuato; de manera preliminar se habla de 13 cuerpos sin vida
¡Caza a líder del crimen en Michoacán! Apatzingán sitiado por tierra y aire en operativo federal
Ultiman a tiros a un individuo en la colonia Lomas de San Pablo de Jacona, Michoacán
Tres personas irán a prisión tras ser detenidas armadas en la autopista Pátzcuaro – Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
¡Caza a líder del crimen en Michoacán! Apatzingán sitiado por tierra y aire en operativo federal
Viajaron más de 3 mil 300 kilómetros para morir en Michoacán: identifican a colombiano y a menor de Zapopan, Jalisco, entre abatidos por el Ejército en Apatzingán 
Bedolla refuerza combate al crimen con nuevos vehículos blindados
Danza de los viejitos cautiva España en Feria Internacional de Turismo
Comentarios