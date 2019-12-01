Fortalece Gobernador sistema de transporte metropolitano para Huimilpan, Querétaro

Huimilpan, Querétaro, 22 de noviembre de 2025.- Con la convicción de que el destino de las y los queretanos se construye con compromiso y visión de futuro, y que para llegar a cualquier destino se necesita una movilidad segura, eficaz y digna, el gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó en Huimilpan el inicio de operaciones de cuatro nuevas rutas del sistema de movilidad metropolitano Qrobus, mismas que se suman a las dos rutas troncales y una complementaria que ya brindan el servicio desde este municipio.

Desde la comunidad de Taponas, el mandatario estatal ponderó que lo más valioso que tiene el ser humano y lo que más vale es el tiempo, por lo que se siguen coordinando los esfuerzos entre autoridades estatales y municipales en materia de movilidad, lo cual ya beneficia a las y los huimilpenses que diariamente usan este servicio para desplazarse a sus trabajos, escuelas y centros de salud.

“Por eso lo que estamos haciendo es darles más calidad de vida, para que puedan ir de un lugar a otro, con una conectividad mucho más segura, mucho más rápida y accesible, con tan solo dos pesos para los estudiantes, adultos mayores, maestros, oficiales, militares, bomberos”, comentó.

El director de la AMEQ detalló que a partir de este 22 de noviembre, la ruta L163 cuenta con cuatro unidades, para realizar un recorrido de 32 kilómetros, entre las comunidades de Apapátaro, El Milagro, El Garruñal, El Zorrillo, La Presita, Paniagua, La Haciendita y llegar al Granjeno. Precisó que los cuatro mil 700 habitantes de las comunidades podrán conectarse con la troncal 15 en Apapátaro y en el Boulevard Metropolitano.

A su vez, inicia operaciones la ruta L166, que sale de la cabecera municipal, para circular por El Salto, La Cuesta, Los Bordos, Puerta de Tepozán y Carranza, mediante dos unidades que recorren 31 kilómetros, y una frecuencia de 30 minutos. Agregó que tienen conexión con la troncal 15 en Los Bordos y La Cuesta.

Gerardo Cuanalo anunció que la ruta L167 realizará traslados desde la cabecera municipal hasta Piedras Lisas, El Salitrillo, El Peral, Huitrón, Tepuza, Ceja de Bravo, Buenavista, Taponas, para hacer un entronque con El Vegil, y conectar también con las rutas T15 y C74, lo que permitirá una conexión a quienes vienen por el Boulevard Metropolitano. Para este fin, se destinaron dos unidades, con una frecuencia de 35 minutos en un trayecto de 70 kilómetros.

De la misma forma, se puso a disposición de las y los huimilpenses la ruta L168, que cubre el servicio entre las comunidades de Lagunillas, Guadalupe Primero, Santa Teresa, El Bimbalete, Los Cues, Parque Industrial PyMe y San Antonio de la Galera, generando conexión con la ruta troncal T16, la C74, la C42 y la C64.

“Estamos conformando en total con este sistema siete rutas con 27 autobuses y 21 mil beneficiarios. Este es el alcance que ha tenido Qrobus ya instalado a partir del día de hoy en su totalidad en el municipio de Huimilpan, y esto naturalmente que es gracias a las facilidades que nos ha dado el Gobernador, y las herramientas para que este modelo de movilidad nuevo, diferente, moderno y que además ayuda a muchísima gente, pues sea una realidad”, afirmó.

Recordó que para poder hacer uso del servicio de las nuevas rutas es necesario contar con la tarjeta de prepago, con un costo de 11 pesos para el abordaje, además de 11 pesos para el primer transbordo, mientras el segundo es gratuito, a fin de integrarse con toda la zona metropolitana.

Asimismo, mencionó que a la par de estas cuatro nuevas rutas, también entra en funcionamiento en todas las comunidades de Huimilpan el programa de la Tarifa Unidos, mismo que a la fecha ya cuenta con 140 mil beneficiarios en la zona metropolitana, y que recientemente fue puesto en marcha para San Juan del Río.

El director de la Agencia de Movilidad mencionó que el trámite de registro para la Tarifa Unidos se puede hacer en módulos, la Estación Balvanera o mediante la aplicación de Qrobus, y compartió que este programa está abierto para estudiantes, personas adultas mayores de 60 años, con alguna discapacidad o personal que trabaja en el sector educativo y de salud.

Recordó que durante el transcurso de 2025 el gobierno que encabeza el gobernador Mauricio Kuri puso en funcionamiento la primera ruta troncal, la T15, que circula por el Boulevard Metropolitano, hasta llegar a la estación Balvanera, en el municipio de Corregidora, así como la ruta T16, que recorre de Lagunillas a la Alameda Hidalgo, del municipio de Querétaro, y que se vieron complementados con la C74, con circula sobre la carretera estatal 400, pasando por la comunidad de La Ceja.

Asimismo, el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Morales, expresó que hoy los gobiernos del Estado y del municipio apuestan por las familias, y la ampliación del transporte metropolitano no sólo es un tema de movilidad, sino una apuesta directa por mejorar la calidad de vida, reducir tiempos de traslado, aumentar horarios de transporte y conectividad entre comunidades, así como garantizar viajes seguros.

“Cada minuto que no pasamos en el transporte público es un minuto más con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nosotros mismos, es la experiencia de hacer efectivo nuestro tiempo”, reconoció.

Durante su mensaje, Jairo Morales se comprometió a continuar trabajando de la mano de las autoridades estatales para fortalecer el sistema de transporte metropolitano, mediante campañas para credencialización de la tarjeta Qrobus, la Tarifa Unidos, poniendo puntos de venta y de recarga para la tarjeta de prepago.