Fortalece Gobernador de Querétaro programa de transporte escolar en la Sierra Gorda

Querétaro, Querétaro, 20 de noviembre del 2025.- Con el objetivo de mejorar la movilidad para las y los habitantes de diversas comunidades, así como garantizar la seguridad de los traslados en distancias largas y con caminos complejos, el gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó en el municipio de Pinal de Amoles la entrega de 10 vehículos nuevos para transporte escolar y programas sociales; medida que beneficia a 660 familias, y la cobertura educativa en 32 escuelas de Pinal de Amoles, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y Arroyo Seco.

Acompañado por integrantes del gabinete estatal, el mandatario estatal recordó que hace poco más de 20 años, la administración del exgobernador, Francisco Garrido, fue pionera en promover un programa de movilidad de este tipo, por lo que se comprometió a que el actual gobierno seguirá trabajando sin distingos para seguir llevando a Querétaro y la educación al siguiente nivel.

“Ustedes que tienen esta gran oportunidad de estudiar, que están en una escuela, no dejen sus estudios. Y eso les va a abrir el universo. Lleguen hasta donde su aspiración quiera, su ambición quiera. Nosotros lo único que hacemos es poner las herramientas”, afirmó.

Ante habitantes de la demarcación, el titular del Poder Ejecutivo reiteró el compromiso de seguir trabajando por las personas y las zonas más vulnerables, y recordó que tras la contingencia vivida durante octubre pasado, a causa de las lluvias, se dio una respuesta inmediata, y que se ve reforzada con 100 millones de pesos destinados para obras en la Sierra.

Durante su intervención el secretario de Desarrollo Social en el estado, Luis Nava, destacó que el programa genera beneficios a la economía familiar, con un ahorro promedio de 600 a mil pesos que se destinan mensualmente para los traslados, con la tranquilidad de que el personal que opera las unidades brinda un servicio seguro, y que da la certeza de que nadie abandone la escuela.

“Y por eso Querétaro ha reducido el indicador de abandono escolar y eso nos posiciona como uno de los estados referentes porque apoyamos a quien más lo necesita. Y por otro lado, les quiero decir que ya con estas 10 camionetas nuevas sumamos alrededor de 30 camionetas entregadas este año”, detalló.

Luis Nava enfatizó que con esto ya se dispone de 140 unidades, mismas que de manera conjunta recorren diariamente alrededor de 18 mil kilómetros, equivalente a la distancia de un viaje a Londres, y que mediante el servicio conectan a las comunidades más alejadas y a las familias que más lo necesitan.

A nombre de la comunidad estudiantil beneficiada, la alumna del EMSAD 13 de San Pedro Escanela, Kimberly Villeda, destacó que Querétaro es de los pocos estados que tiene un servicio de este tipo, pues representa un importante ahorro para la economía familiar, pero ante todo, da la seguridad a padres y madres de familia de brindar seguridad frente a los riesgos de caminar largas distancias.

En su oportunidad, la estudiante originaria de San Pedro el Viejo relató que su rutina diaria para acudir a la escuela incluye el levantarse a las 5:30 de la mañana, y dedicar alrededor de dos horas de caminata en terracería y terrenos empinados, por lo que agradeció la entrega de las 10 unidades, que representan un impulso para seguir estudiando y salir adelante.

La presidenta municipal de Pinal de Amoles, Lupita Ramírez, agradeció el esfuerzo de las autoridades por impulsar programas que llegan al hogar, que alivian la economía y que acompañan el día a día de quienes viven en la Huasteca. De manera particular, reconoció la cercanía de Gobierno del Estado con las escuelas, y el acompañamiento con las comunidades escolares, lo que dijo, es una señal clara de compromiso con la región.

“Por eso estas unidades no son un lujo ni un gasto, son una necesidad y un apoyo real que abre las puertas e impulsa sueños y asegura que ningún estudiante deje sus estudios por falta de transporte. Este logro nos recuerda algo muy importante, cuando el gobierno del estado y municipio trabajan en equipo, las cosas suceden y suceden bien”, concluyó.