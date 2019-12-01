Fortalece Gobernador de Querétaro infraestructura en Huimilpan por más de 7 millones de pesos

Querétaro, Querétaro, 13 de enero del 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, entregó en el municipio de Huimilpan obras de infraestructura vial y deportiva que representaron una inversión superior a los siete millones de pesos, acciones orientadas a reducir riesgos, mejorar la movilidad, elevar la calidad de vida de cientos de familias huimilpenses; así como brindar más y mejores espacios para el sano esparcimiento.

Durante su visita a la Escuela Secundaria Técnica No. 8 Jesús Romero Flores, en la comunidad de El Salto, y ante la presencia de las y los alumnos, el mandatario estatal tiró el penal inaugural que significó la apertura de la rehabilitación y equipamiento de la cancha de futbol 7, donde se ejecutaron recursos por 3.4 millones de pesos para beneficio de cerca de 600 estudiantes.

“Lo que les pido jóvenes, es que no sean tacaños con sus sueños, sueñen muy grande, sueñen muy alto, porque si sueñas con llegar a las estrellas, por lo menos volarás pegadito a la luna. Por eso les pido que sean así, muy agradecidos, todos seamos muy agradecidos, en especial con nuestros padres y tengamos sueños muy grandes. No sean tacaños con sus sueños, sean muy ambiciosos y aspiren siempre a tener el mejor lugar para vivir, que sin lugar a dudas es Querétaro y con el trabajo que está haciendo Huimilpan, sus papás y ustedes, este Huimilpan cada día estará mucho mejor”, manifestó.

Al tiempo de resaltar que durante la presente administración han sido beneficiadas 1.7 millones de personas con programas e infraestructura deportiva, la directora general del INDEREQ, Iridia Salazar Blanco, brindó los detalles de la obra que se edificó sobre una superficie total de mil 759 metros cuadrados, mediante el suministro y colocación de pasto sintético, arena silica, caucho, porterías metálicas móviles, bancas para jugadores y árbitros, red bremiada, y malla ciclónica perimetral.

“Hacer entrega de esta cancha de futbol siete, que sin duda era un espacio deportivo muy esperado por las y los alumnos de esta institución. Una cancha no solo refleja una infraestructura, es un lugar donde se aprende a trabajar en equipo, a respetar reglas, a esforzarse, a celebrar los logros con humildad. El deporte es una poderosa herramienta de formación integral que fortalece el cuerpo, pero también el carácter, la mente y los valores”, expresó.

La funcionaria estatal hizo hincapié en que desde el INDEREQ trabajan bajo la convicción de que invertir en espacios deportivos dentro de las escuelas es invertir en el presente y en el futuro de Querétaro. En este marco, reconoció a las autoridades educativas, municipales, directivos, docentes, madres y padres de familia por su compromiso permanente con la educación y el bienestar de sus estudiantes, acentuó que el trabajo conjunto hace posible que se cumplan las demandas de la comunidad escolar.

En su momento, el director de la Secundaria Técnica No. 8, Pedro Zea Martínez y la estudiante de tercer grado, Adriana Ayala Mata, agradecieron los trabajos realizados en su institución educativa en materia de infraestructura deportiva, misma que coincidieron abonará a promover la formación de juventudes más sanas, alejadas de las adicciones y de las redes sociales. Reconocieron la visión de las autoridades por invertir en las comunidades a fin de que tengan espacios de primera para hacer ejercicio.

Durante su gira de trabajo por esta demarcación, con la cual refrendó su compromiso de estar cercano a la gente y sus comunidades, el Gobernador entregó la obra de modernización integral de 205 metros de vialidad con una inyección de recursos superior a los cuatro millones de pesos, en la calle Querétaro, que representa la segunda etapa de esta vía que inició su construcción en el 2023; acto donde también anunció la tercera etapa de la calle para beneficio de los habitantes de la localidad de El Vegil.

Tras un recorrido por la vía el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Pío X Salgado Tovar, ofreció la explicación técnica de la obra que consistió en la instalación de mil 250 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico, 250 metros de lineales de agua potable, con 15 tomas domiciliarias; 182 metros de lineales de drenaje sanitario, con 24 descargas domiciliarias; 460 metros de guarniciones, 628 metros cuadrados de banqueta de concreto hidráulico, así como señalética horizontal y vertical.

En su oportunidad el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, subrayó que con esta entrega de obra el Gobernador pone el ejemplo de estar cercanos, en la calle, para escuchar de primera mano las necesidades de la gente y darles atención oportuna; refrendó su compromiso de seguir trabajando juntos, socializando, llevando obras para beneficio de la población.

Posterior a destacar que, gracias al apoyo y al trabajo en equipo con el Gobernador, en el municipio de Huimilpan se han ejecutado 108 obras en la administración, el presidente municipal, Jairo Iván Morales Martínez, resaltó que con ello se contabiliza el 80 por ciento de las comunidades por lo menos, con una obra.

Con la entrega de estos trabajos, precisó, en conjunto se han invertido 23 millones en la construcción de la calle México y la calle Querétaro, acciones que constituyen, dijo, no solamente cumplir un compromiso, sino mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de los habitantes de El Vegil.

A su vez, la presidenta del Comité de Obra, Yolanda Trejo Ramírez, reconoció la suma de esfuerzos de las autoridades que lograron la modernización de la vialidad y que significa un antes y un después para los pobladores de la zona.