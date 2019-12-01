Fortalece FGE de Michoacán acciones de prevención del delito y promoción de los derechos humanos en Morelia

Morelia, Michoacán, a 26 de febrero de 2026.- Con la finalidad de prevenir el delito, la promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento del tejido social, como parte de las estrategias contempladas en el Plan de Persecución del Delito 2025-2034, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, hizo diversas acciones en Morelia.

Sobre el particular se informó que el 19 de febrero, el personal de la institución brindo acompañamiento a la Guardia Civil y al Consejo Ciudadano durante actividades preventivas contra la extorsión, en el marco del programa “Tardes de Danzón”, realizando en la Plaza Niños Héroes del Centro Histórico, con especial atención a personas adultas mayores, a fin de fomentar la cultura la denuncia y evitar que este sector sea víctima de conductas delictivas.

Posteriormente, el 20 de febrero, en coordinación con la Guardia Civil y las asociaciones civiles Ángel de Corazón porque me Nace Ayudar A.C. y Fundación Oportunidades, se implementó un programa holístico de prevención en la Escuela Secundaria Federal “Siervo de la Nación”, del fraccionamiento Villa Magna, donde se impartieron charlas sobre prevención de extorsión, uso responsable de redes sociales, prevención del consumo de sustancias tóxicas y promoción de la paz, además de actividades de proximidad social, destacando la participación activa de la comunidad estudiantil.

Ese mismo día, en colaboración con la Unidad de Atención y Persecución del Delito de Maltrato Animal, personal especializado acudió al fraccionamiento Bonanza, donde se abordó el cuidado de los animales en situación de calle y la prevención de la violencia hacia éstos, destacando la importancia de la participación ciudadana, la corresponsabilidad y el respeto como bases para fortalecer la convivencia comunitaria.

Asimismo, el 22 de febrero, se realizó una jornada de trabajo en la iglesia Comunidad Vida, encabezada por el pastor Mario Ojeda, donde se brindó orientación sobre ciberdelitos como extorsión digital, suplantación de identidad, acoso en línea y fraudes en redes sociales, así como información sobre la Ley Olimpia y la prevención del delito de trata de personas.

En ese sentido, el Fiscal Especializado, Gerardo Andrés Herrera Pérez, destacó que estas acciones forman parte de los compromisos asumidos por el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, para fortalecer la prevención del delito mediante la coordinación con los distintos sectores y garantizar la protección de los derechos humanos.