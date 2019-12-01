Fortalece Congreso de Michoacán el reencuentro familiar entre personas migrantes y sus seres queridos

Fortalece Congreso de Michoacán el reencuentro familiar entre personas migrantes y sus seres queridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 12:54:09
Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre del 2025.- Con la finalidad de promover el reencuentro familiar entre personas migrantes y sus seres queridos, sin imponer obligaciones administrativas ni presupuestales que pudieran resultar inviables para los municipios, el Congreso del Estado aprobó reformar el artículo 62 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán. 

De esta forma es que la Comisión de Asuntos Migratorios promoverá, en conjunto con la Secretaría del Migrante, mecanismos de apoyo para la reunificación familiar, sin que ello implique la creación de una nueva estructura u organismo.  

En el dictamen presentado por la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales y a la Comisión de Migración, se establece que “el reencuentro familiar entre personas migrantes y sus seres queridos, representa una necesidad legítima y una acción prioritaria para garantizar los derechos de quienes han tenido que migrar”. 

Es importante señalar que estos Centros Municipales de los Migrantes, cuentan también con atención psicológica, asesoría legal y acompañamiento integral, para las personas migrantes y sus familiares en Michoacán.

