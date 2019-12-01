Fortalece CEPCQ prevención comunitaria con nuevos comités brigadistas

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 28 de agosto de 2025.- Con la finalidad de sumar esfuerzos con la población, orientados a fortalecer la prevención y mitigación de riesgos ante alguna emergencia, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ) concluyó la formación de dos comités de Brigadista Comunitario, en Tolimán y Escolásticas, Pedro Escobedo, integrados por ciudadanos capacitados en materia de protección civil.

Esta capacitación incluyó más de 40 horas de formación distribuidas en 20 jornadas intensivas, en las que las y los participantes adquirieron conocimientos teóricos y prácticos sobre temas fundamentales como: Introducción a la Protección Civil; Plan Familiar de Emergencia; Seguridad Vial; Prevención de riesgos eléctricos; Primeros Auxilios; Prevención de Incendios; Manejo seguro de gas LP; por mencionar algunas.

Con estos dos nuevos comités, suman ya nueve grupos comunitarios, considerando los conformados también en los municipios de Querétaro, San Juan del Río, Tequisquiapan y Huimilpan; como parte de una estrategia integral para fortalecer la cultura de prevención desde la participación activa de la ciudadanía.

La CEPCQ reconoce el compromiso de las y los ciudadanos que decidieron capacitarse y asumir un rol activo en la protección de sus comunidades, mediante la conformación de estos comités que representan una red de apoyo local que, en coordinación con autoridades, puede responder de manera más rápida y efectiva ante cualquier contingencia.