Fortalece Ayuntamiento de Morelos el sector económico con capacitación en producción de hongos

Fortalece Ayuntamiento de Morelos el sector económico con capacitación en producción de hongos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 21:32:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Villa Morelos, Michoacán, a 29 de octubre 2025.- Como parte de las acciones enfocadas en el fortalecimiento del sector económico del municipio, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, informó que se llevó a cabo una importante capacitación en la comunidad de San Ángel, donde productoras y productores locales participaron en una plática sobre la producción de hongos Z, impulsando con ello nuevas alternativas de desarrollo y auto sustento.

Al respecto, el alcalde destacó que su administración prioriza la capacitación y el aprovechamiento sustentable de los recursos, fomentando el aprendizaje de técnicas que permitan generar ingresos y fortalecer la economía local.

“Somos un gobierno en movimiento y con causa, comprometido con el bienestar y la productividad de nuestras comunidades; apostamos por la capacitación como una herramienta para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, enfatizó Julio César Conejo Alejos.

Al tiempo que dijo que estas acciones forman parte de la estrategia integral del Ayuntamiento de Morelos para impulsar proyectos productivos sostenibles, diversificar las oportunidades laborales y fortalecer la economía del municipio desde sus propias comunidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a un individuo en la colonia El Porvenir de Zamora, Michoacán: resultó herido
Vinculan a proceso a "El Caballo", por homicidio calificado en contra de una mujer en Zamora, Michoacán
Blindaje Uruapan: Refuerzan acciones operativas 
Detienen a dos hombres por robo a menor en Azcapotzalco, Ciudad de México
Más información de la categoria
EEUU golpea al AIFA de AMLO: Cancela 13 rutas, bloquea vuelos de carga y somete a aerolíneas mexicanas a control estricto
Con inversión de 120 millones de pesos, Michoacán apuesta por frenar la rebelión maicera en plena ola nacional de bloqueos
Productores mantienen bloqueos en Guanajuato por precios del maíz; exigen tarifas justas y apoyos reales
Vinculan a proceso a célula de Jalisco ligada al ataque a balazos y con explosivos contra la Presidencia de Zinapécuaro, Michoacán 
Comentarios