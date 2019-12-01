Fortalece Ayuntamiento de Morelos el sector económico con capacitación en producción de hongos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 21:32:02

Villa Morelos, Michoacán, a 29 de octubre 2025.- Como parte de las acciones enfocadas en el fortalecimiento del sector económico del municipio, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, informó que se llevó a cabo una importante capacitación en la comunidad de San Ángel, donde productoras y productores locales participaron en una plática sobre la producción de hongos Z, impulsando con ello nuevas alternativas de desarrollo y auto sustento.

Al respecto, el alcalde destacó que su administración prioriza la capacitación y el aprovechamiento sustentable de los recursos, fomentando el aprendizaje de técnicas que permitan generar ingresos y fortalecer la economía local.

“Somos un gobierno en movimiento y con causa, comprometido con el bienestar y la productividad de nuestras comunidades; apostamos por la capacitación como una herramienta para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, enfatizó Julio César Conejo Alejos.

Al tiempo que dijo que estas acciones forman parte de la estrategia integral del Ayuntamiento de Morelos para impulsar proyectos productivos sostenibles, diversificar las oportunidades laborales y fortalecer la economía del municipio desde sus propias comunidades.