Foro de Medio Ambiente de Acción Nacional recoge propuestas ciudadanas

Morelia, Michoacán, a 17 de octubre del 2026.- El Foro de Consulta sobre Medio Ambiente que realizó Acción Nacional en Morelia, recogió las propuestas de especialistas, investigadores, académicos y militantes, las cuales serán integradas a la Plataforma Nacional del PAN rumbo al 2027.

Julio Castillo López, Presidente de la Comisión Nacional, de la Plataforma Política Nacional 2027 del PAN, afirmó que el Foro permitió conocer las propuestas ciudadanas en materia de medio ambiente, para integrarlas a las propuestas ciudadanas de Acción Nacional de cara al 2027.

"Lo que estamos preparando aquí son las propuestas de medio ambiente con especialistas nacionales de todo el país, y con gente muy capaz para ello; nos acercamos con la academia para poder hacer un match con la política y llevar lo mejor a la Cámara de Diputados Federal", mencionó.

A su vez, Priscila Vera Hernández Coordinadora Nacional del Medio Ambiente, del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, explicó que estas propuestas también se analizan con perspectiva de género, al considerar que los efectos del cambio climático, como lo es la falta del agua, afecta en mayor medida a las mujeres.

"Los efectos del cambio climático tienen más impacto en las mujeres; las que acarrean agua en las comunidades son mujeres, las que tienen la carga del cuidado que esto significa son mujeres, y por eso tener la perspectiva de género en la plataforma también es una prioridad", indicó.

En tanto, Juan Elvira Quesada, ex Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el gobierno del Presidente Felipe Calderon Hinojosa, precisó que el actual gobierno autoritario representa el peor enemigo del medio ambiente, al destruir las instituciones que son las encargadas de la protección de los recursos naturales.

"Fundamentalmente podemos hablar que en Acción Nacional sí existe dura línea de congruencia: lo que se dice se hace, y lo que se hace, se dice; cuando se destruyen las instituciones, como sucede actualmente, cuando se les va quitando el presupuesto, cuando se despide injustamente a la gente trabajadora, se va perdiendo la esencia del trabajo en equipo y se deja sin protección al medio ambiente", dijo.

Jaime Paneque-Gálvez, investigador del Centro de Investigaciones y Geografía Ambiental, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó la importancia de este tipo de foros, al considerar que las opiniones de expertos pueden mejorar la toma de decisiones en el ámbito político nacional.

"Es muy importante que estos espacios permitan la participación de académicos, pensando justamente en traer nuestros conocimientos y que éstos puedan apoyar en la toma de decisiones que se realiza en el marco de las funciones de las instituciones", sostuvo.

En su opinión, José Alfredo Palomares Vallejo, Director de Planeación Urbana, del Instituto Municipal de Planeación de Morelia, apuntó que es sumamente importante priorizar el medio ambiente en la articulación del desarrollo sostenible poblacional.



"Es importantísimo el tema urbano, pero a la par también hay que considerar el medio ambiente, el tema social, el tema económico. La articulación de estos ejes son fundamentales para poder entender el desarrollo sostenible de un lugar, y me parece que el Estado hoy ha carecido de esa posibilidad de entender las cosas de manera equilibrada, dentro de estos rubros", refirió.

En su intervención, Mateo Alfredo Castillo Ceja, representante en México de la Incitativa Internacional de la Carta de la Tierra y profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), calificó como una prioridad el hacer un análisis de los vacíos que en materia de política ambiental existen en el país.

"Este Foro es muy importante, porque está generando pertenencia y corresponsabilidad en la ciudadanía por la protección de los recursos naturales, además de hacer un análisis de los vacíos que tenemos en materia de política ambiental para fortalecerla; me parece que es muy acertado y bien atinado este Foro para recoger toda esa información y tener una plataforma mucho más sólida, y no solo el discurso trivial que se viene haciendo”, detalló.

Por su parte, Benjamín Farfán Reyes, Presidente del Comité Directivo Municipal (CDE) del PAN en Morelia, reiteró que este Foro permite integrar las opiniones de expertos a la propuesta ambiental que tiene Acción Nacional.

"Este foro permite que los especialistas conozcan qué visión tiene el PAN de los temas del medio ambiente y que se conozca cuál es nuestra perspectiva; habilitamos una plataforma digital para recibir sus propuestas, sus aportaciones y nos van a decir lo que ellos creen que debe llevar la propuesta del PAN en el 2027", finalizó.