Formalización laboral, fundamental para erradicar la pobreza en Michoacán: Bedolla

Morelia, Michoacán, 22 de agosto de 2025.- La formalización laboral en la agroindustria, donde Michoacán es líder a nivel nacional, es la principal manera de avanzar para erradicar la pobreza en la entidad, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Detalló que, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportó una reducción de la pobreza en la entidad del 19.9 por ciento, dicha cifra sería mayor si se lograra una formalización efectiva en las industrias del aguacate, las berries, el mango y el limón, con lo cual, la entidad avanzaría en el combate a la pobreza.

El mandatario resaltó que desde el Gobierno estatal se insiste en la formalización laboral para la principal actividad productiva del estado, como son las labores del campo en las que miles de los jornaleros y cortadores de dichos frutos no cuentan con certeza en su trabajo.

Durante el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla se han generado 32 mil nuevos empleos formales, al pasar de 464 mil puestos de trabajo en octubre de 2021 cuando inició la presente administración, a más de 493 mil al cierre de 2024.