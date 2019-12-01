Fondo Editorial del Instituto Electoral de Michoacán presente en la FIL2025

Guadalajara, Jalisco 08 de diciembre de 2025. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2025, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) presentó una selección de obras que integran su Fondo Editorial, como parte de las acciones para la divulgación del conocimiento democrático y la reflexión sobre los procesos ciudadanos que fortalecen la participación.

La presencia del IEM en este espacio permitió compartir las experiencias y avances institucionales que han marcado la vida democrática del estado.

Durante su intervención, el Consejero Juan Adolfo Montiel relató el contenido de la obra Charapan: Consulta para cambiar la forma de elegir su autoridad, misma que documenta el proceso de consulta para el cambio de sistema de gobierno en la comunidad de Charapan, un acontecimiento sin precedentes que requirió, entre otros elementos, un estudio antropológico por parte del INAH para profundizar en las prácticas culturales y formas de organización de la comunidad.

Además, explicó que dicho proceso reunió distintas posturas al interior de Charapan: por un lado, quienes buscaban transitar al autogobierno y administrar de manera directa sus recursos públicos; y por otro, quienes deseaban mantener el sistema de partidos políticos como forma de gobierno. En este sentido, destacó que el documento busca preservar y compartir la memoria de un ejercicio democrático complejo, plural y profundamente comunitario.

Por su parte, la Consejera Carol Berenice Arellano Rangel presentó la obra Estudios de Consulta a Comunidades Indígenas 2021–2023, la cual recoge el acompañamiento que el IEM ha brindado a comunidades indígenas interesadas en ejercer directamente su presupuesto, a partir de la reforma a la Ley Orgánica Municipal.

Asimismo, recordó que estos procesos coincidieron con el periodo de pandemia, lo que implicó importantes desafíos en términos de logística, diálogo y medidas sanitarias, resaltando que el esfuerzo fue posible gracias a la colaboración institucional de diversas áreas del Instituto, al tiempo que, subrayó la importancia de seguir construyendo materiales que documenten y fortalezcan la relación del IEM con las comunidades indígenas de Michoacán.

Finalmente, el Consejero Presidente, Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, compartió la Memoria Fotográfica por los 30 Años del IEM, una obra que resume la evolución del Instituto desde su creación hasta convertirse en un organismo que, además de organizar elecciones, impulsa múltiples acciones de educación cívica, promoción de derechos y trabajo con diversos sectores de la población, tales como niñez, juventudes, personas con discapacidad, comunidades indígenas, población migrante y diversidad sexual.

Al concluir, agradeció al OPLE de Jalisco por abrir un espacio para presentar el Fondo Editorial del IEM en un contexto que invita a la reflexión sobre el presente y futuro de la democracia en el país.

Consulta el fondo editorial del IEM en: www.iem.org.mx