Fomenta la Secretaría de Bienestar Animal del municipio de Querétaro la adopción responsable

Querétaro, Querétaro, a 5 de noviembre de 2025.- Para fomentar la adopción responsable, la Secretaría de Bienestar Animal del municipio de Querétaro impulsó jornadas gratuitas de esterilización y colocación de microchip en distintas delegaciones del municipio las cuales se realizaron del 27 de octubre al 2 de noviembre, confirmó la titular de la dependencia municipal Lennyz Meléndez Chacón.

“Estas jornadas se realizaron como parte de las acciones preventivas que contribuyen a la salud y el bienestar de los animales de compañía”.

Explicó que, los módulos de atención se instalaron en Loarca, la Unidad Deportiva Jurica, San Pedro Mártir, Carretas, la Delegación Centro, El Salitre y La Popular, para acercar estos servicios a las familias queretanas.

“En total se efectuaron 87 esterilizaciones y se aplicaron 121 microchips, con personal especializado que brindó atención segura y de calidad. Estas jornadas fortalecen la estrategia municipal enfocada en prevenir la sobrepoblación, reducir el abandono y consolidar una cultura ciudadana basada en el respeto y la empatía hacia los animales”.

Recordó que el domingo pasado, la dependencia municipal participó en la Jornada de Adopciones realizada en Plaza Paseo Querétaro. La actividad reunió a decenas de familias interesadas en ofrecer un hogar a perros rescatados y contó con un altar dedicado a los animales que han fallecido, en el marco del Día de Muertos.

También, refirió, como parte de las actividades de la Secretaría, se celebró la adopción de “Dona”, una perrita rescatada que ahora cuenta con un hogar gracias al compromiso de un ciudadano responsable.

“El proceso de adopción incluyó una visita domiciliaria para verificar las condiciones del espacio donde viviría el animal, lo que permitió asegurar su bienestar y fortalecer la cultura de adopción responsable”.

De igual forma, dijo, se reunió con el rescatista César Alberto Cantero Díaz, reconocido protector de animales, y con el coordinador de Desarrollo Social de Ezequiel Montes, Sebastián Salas para fortalecer la colaboración entre municipios, compartir experiencias, estrategias y recursos que impulsen políticas públicas en favor del bienestar y la protección de los animales de compañía.