Firman convenios de Colaboración CEDH y UNIVIM

Morelia, Michoacán, 21 de abril de 2026.- Al ratificar el convenio de colaboración que se tiene con la Universidad Virtual del Estado de Michoacán (UNIVIM), el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Josué Alfonso Mejía Pineda, dijo que la educación es un derecho fundamental para el desarrollo pleno de las personas.

Se refirió a las bondades de la UNIVIM, que al ofrecer un plan de estudios 100 por ciento virtual, contribuye a derribar barreras de accesibilidad.

El ombudsperson se comprometió a construir un proyecto de trabajo de manera conjunta para fortalecer la capacitación del personal de la defensoría del pueblo, bajo el esquema de una política inclusiva.

Por su parte, el rector de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, David Mendoza Armas, comentó que el prestigio de la institución educativa la ha llevado a tener presencia en 11 países, donde radican estudiantes originarios de Michoacán, por lo que hacer sinergia con el organismo autónomo seguramente contribuirá a tener una mejor sociedad.

Respecto de la oferta educativa señaló que cuenta con 15 licenciaturas, 30 maestrías y 6 doctorados, así como más de 50 especialidades en diferentes campos del conocimiento.

En el marco del instrumento jurídico signado por los titulares de ambas instituciones, la UNIVIM se compromete a brindar facilidades para la matriculación como alumnos al personal que labora en la CEDH, así como a familiares de éstos en primer grado; a otorgar un 30 por ciento de descuento en todos los programas académicos de especialidades, maestrías y doctorado, a las y los servidores públicos de la CEDH, así como a facilitar la información y/o documentación necesaria y procedente al personal que esté interesado en inscribirse en algún programa educativo de la UNIVIM.

En general, el convenio tiene como objetivo impulsar mecanismos de actuación conjunta que encaucen e incrementen la mutua colaboración en el ámbito académico, científico y cultural, para beneficio de los alumnos, del personal que labora en ambas instituciones y de la sociedad en general.

Firmaron como testigos de honor, Maricela Núñez Alcaraz, secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y Gustavo Isidoro Velázquez Barbosa, director de Planeación y Vinculación de la institución de nivel superior.