Firman convenio de colaboración la CEDH y el Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 13:43:58

Morelia, Michoacán, 21 de enero de 2026. Al firmar un convenio de colaboración con el Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán (TAAM), el ombudsperson Josué Mejía, resaltó la importancia de este acto pues, señaló que “Los Derechos Humanos deben ser el eje rector del comportamiento, la ética y la moralidad de los servidores públicos”.

Dijo que la nueva visión de la CEDH es dejar atrás la idea de que el organismo debe estar alejado de las instituciones, y que es momento de poner “de moda” a los Derechos Humanos en todas las dependencias gubernamentales.

Agregó que, cuando los servidores públicos cometen actos de corrupción y faltas administrativas, están violando derechos humanos, cuando su obligación es servir y apegarse plenamente al marco jurídico que nos rige.

De ahí, dijo, la importancia de formalizar esta colaboración, que va a permitir la ejecución de un programa de capacitaciones mutuas encaminadas a fortalecer el marco de los derechos humanos.

Por su parte, la magistrada presidenta del TAAM, Lizzett Puebla Solórzano, aludió al papel fundamental del Tribunal, que es el de resolver conflictos jurídicos entre los ciudadanos y la administración pública estatal o municipal, y cuyas resoluciones deben estar apegadas a derecho, velando en todo momento por el respeto de la dignidad humana.

Hizo público su compromiso de capacitar, en materia de responsabilidades administrativas, a los servidores público del organismo autónomo, en beneficio de todas las personas que habitan en nuestro Estado.

En su turno, la diputada Xóchitl Gabriela Ruíz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, se refirió a la firma de este convenio como una decisión clara de ambas instituciones de fortalecer el trabajo que contribuye a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y a consolidar un mejor gobierno, una mejor administración pública y un estado de derecho más sólido en Michoacán.

Dijo que el buen gobierno y una administración pública eficaz, profesional y transparente, son condiciones indispensables para la protección y garantía efectiva de los derechos humanos.

Resaltó que cuando las instituciones actúan con legalidad, con responsabilidad y con rendición de cuentas, se reducen los márgenes de arbitrariedad, se previenen abusos y se genera mayor confianza en la ciudadanía.

La secretaria ejecutiva de la CEDH, Maricela Núñez Alcaraz, responsable de darle seguimiento al instrumento jurídico establecido entre ambas instituciones, dijo que éste refleja la voluntad de seguir construyendo una agenda sólida de trabajo, a favor de una sociedad más justa, incluyente y respetuosa de la dignidad humana.

Núñez Alcaraz dio a conocer que se desarrollarán actividades de capacitación y educación para el fortalecimiento reciproco de las instituciones. La CEDH en cuanto a la perspectiva de Derechos Humanos en la impartición de justicia y trato a las y los justiciables y el TAAM en cuanto a las responsabilidades de los servidores públicos.

Estuvieron presentes en la ceremonia, Swany Peña Reyes, Magistrada de la Primera Sala del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán; Humberto Urquiza Martínez, en representación del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda; Sergio Alberto Martínez Ocampo, Magistrado de la Cuarta Sala del TAAM; Azucena Marín Correa, magistrada de la Quinta Sala del TAAM; Araceli Pineda Salazar, Jueza del Juzgado Segundo del TAAM.