Firma alcalde de Morelos convenio “Orgullo Migrante” para reconocer y apoyar a migrantes y sus familias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 20:49:10

Morelia, Michoacán, a 13 de agosto 2025.– El presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, llevó a cabo la firma del convenio “Orgullo Migrante”, una estrategia que reconoce la valiosa aportación de los migrantes, sus familias receptoras de remesas y los pensionados del Seguro Social de los Estados Unidos de América.

Durante el acto, destacó que este convenio busca promover el aprovechamiento productivo de los recursos que llegan al municipio a través de las remesas, mediante una tarjeta de beneficios que otorga descuentos, apoyos y servicios. Esta tarjeta será respaldada por el Gobierno del Estado de Michoacán, el Gobierno Federal, empresas y Gobiernos Municipales.

“En Morelos sabemos que nuestros migrantes son parte fundamental del desarrollo económico y social. Este convenio es un reconocimiento a su esfuerzo y un compromiso para que el dinero que envían se traduzca en bienestar, oportunidades y crecimiento para sus familias”, expresó Julio César Conejo Alejos.

En ese sentido, subrayó que “Orgullo Migrante” permitirá que los beneficiarios accedan a servicios médicos, programas de apoyo, descuentos en comercios y otros incentivos que fortalecerán la economía local y mejorarán la calidad de vida de los morelenses.

Asimismo, reafirmó su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que integren a la comunidad migrante y reconozcan su aporte histórico a la región.

“Este es un paso más hacia un municipio incluyente, donde cada peso que llega del trabajo de nuestros paisanos se invierta de manera inteligente y productiva”, concluyó.