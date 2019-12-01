FINABIEN supera mil registros de mujeres para  fortalecer su autonomía económica en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 08:08:24

Morelia, Michoacán, 13 de febrero del 2026.- En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, Financiera para el Bienestar ha participado activamente durante los meses de enero y febrero en un total de 13 Ferias del Bienestar realizadas en distintos municipios del estado.

Como resultado de este esfuerzo, 1,190 mujeres ya se han registrado en el programa de créditos, y se ha brindado atención a 716 personas. Este avance refleja el interés y la confianza de las mujeres en acceder a herramientas financieras que fortalecen su autonomía económica.

Cada registro representa una oportunidad para impulsar proyectos productivos, dinamizar la economía local e integrar a más mujeres al sistema financiero. Con ello, se fomenta el emprendimiento, se fortalece el poder adquisitivo en las comunidades y se genera un círculo virtuoso de crecimiento y bienestar para las familias michoacanas.

Durante el mes de enero se asistió a 8 ferias en los municipios de Coalcomán, Nuevo Zirosto y Santa Ana Zirosto, localidades del municipio de Uruapan, Contepec, Marcos Castellanos, Villa Jiménez, Álvaro Obregón y Carácuaro.

Como resultado de estas jornadas, se logró el registro de 862 mujeres y se brindó atención a 371 personas, quienes recibieron información detallada sobre los diversos servicios que se ofrecen en las sucursales FINABIEN.

Por su parte, en febrero se ha participado en 5 Ferias del Bienestar en los municipios de Tuxpan, Cotija, Chucándiro, Coahuayana y en la localidad de Calzontzin municipio de Uruapan. En estas actividades se registraron 328 mujeres y se atendió a 345 personas.

En Financiera para el Bienestar refrendamos nuestro deber de seguir trabajando este año con una meta clara: colocar 375,000,000 pesos en beneficio de 50,000 mujeres. Porque cuando una mujer fortalece su autonomía económica, fortalece también a su familia, su comunidad y el futuro de su entorno.