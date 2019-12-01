FGE Querétaro y TSJ signan convenio de trabajo, anuncia el fiscal de la entidad

FGE Querétaro y TSJ signan convenio de trabajo, anuncia el fiscal de la entidad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 13:04:14
Querétaro, Querétaro, a 10 de diciembre 2025.- Con el objetivo de agilizar trámites y eficientar el trabajo coordinado que se realiza en el ejercicio de sus atribuciones, la Fiscalía General del Estado de Querétaro y el Tribunal Superior de Justicia signaron un convenio de colaboración para el intercambio de información, en el marco de la estrategia Sinergia, afirmó Víctor Antonio de Jesús Hernández, fiscal en la entidad.

Explicó que, la Fiscalía formula de manera permanente solicitudes al Poder Judicial para obtener autorizaciones que permitan el desahogo de cateos y otras técnicas de investigación, por lo que este acuerdo busca consolidar mecanismos electrónicos que faciliten dichas funciones.

“Buscamos que cada vez más se pueda consolidar la utilización de los medios electrónicos en el ejercicio de todas las funciones que le corresponden tanto al

Poder Judicial como a nosotros”.
Con este convenio, dijo, ambas instancias pretenden optimizar la comunicación institucional y reforzar la coordinación en materia de procuración y administración de justicia en Querétaro.

Enfatizó que esta coordinación permitirá fortalecer y agilizar los procesos de solicitud y entrega de información necesaria para el desarrollo de procedimientos jurisdiccionales, potencializando así las acciones y resultados de Sinergia por Querétaro.

