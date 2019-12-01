FGE aclara que detención en Yucatán no está relacionada con ataque a Fishers en Querétaro

Querétaro, Qro., 21 de julio de 2026.- El titular de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE), Víctor Antonio de Jesús Hernández, aclaró que la detención de Justo Aurelio N., en Yucatán, no tiene relación con el ataque ocurrido el año pasado en el restaurante Fishers de la capital queretana, luego de que se realizaran publicaciones que referían que el hoy detenido era parte de las víctimas mortales de ese hecho.

“Yo creo que lo primero que tenemos que recordar es que en su momento la Fiscalía General del Estado dio cuenta a través de un boletín oficial de lo que había sucedido y de la intervención que había tenido la Dirección de Servicios Periciales adscrita directamente a esta institución, la Fiscalía General del Estado, precisando el número de víctimas y personas que habían perdido la vida”, dijo.

Explicó que la persona detenida por autoridades federales no figura entre las víctimas mortales del ataque a Fishers, donde se reportaron dos mujeres y un hombre fallecidos. Insistió en que nunca se dio a conocer la muerte de dos hombres en el hecho, y que la investigación sigue en curso.

“Específicamente en ese momento se informó a través del boletín oficial difundido en nuestras redes sociales y canales de comunicación oficial que habían existido dos mujeres que habían perdido la vida y una persona, un hombre, que también había perdido la vida siendo objeto de privación a través de un homicidio doloso que se sigue investigando a través de una carpeta de investigación que se encuentra integrada aquí en la Dirección de Acusación de la Fiscalía General del Estado”.

Descartó cualquier vínculo entre las tres víctimas de Fishers y el detenido en Yucatán, ya que no se tenía confirmación de que la persona detenida estuviera presente en el restaurante durante el ataque, ni que fuera una de las víctimas.

“Se ha dado cuenta su detención por parte del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, es decir, la víctima que tuvimos en Querétaro no tenía nada que ver con la persona que fue detenida recientemente por las autoridades federales, es decir, no teníamos ninguna confirmación en este sentido de que se hubiese encontrado al momento de los hechos en el sitio, ni mucho menos se encontró dentro de las personas que perdieron la vida, por el contrario nosotros dimos cuenta de esa información y creo que vale el momento para hacer la precisión respecto de que no existe esa coincidencia ni mucho menos dimos por muerto a esa persona”.

Mencionó las versiones erróneas a una posible confusión y desconocimiento por parte de quienes iniciaron las publicaciones, y reiteró que toda la información está debidamente publicada, aunque con reservas debido a la investigación judicial en curso.