Festival de Comunidades Extranjeras 2026 en Querétaro tendrá temática mundialista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 20:54:50

Querétaro, Qro., 11 de marzo de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, anunció que la edición 2026 del Festival de Comunidades Extranjeras tendrá un carácter mundialista y se realizará del 30 de abril al 3 de mayo en el Centro Histórico.

Destacó que este evento, considerado uno de los más importantes y tradicionales de la ciudad, reunirá a decenas de comunidades residentes en Querétaro y contará con un programa artístico, cultural, gastronómico y, por primera vez, deportivo.

“Estamos seguros de que vamos a romper récord de asistencia. El año pasado recibimos cerca de 60 mil personas y participaron más de 50 países. Ahora, con el componente mundialista, la cifra seguramente crecerá”.

Entre las novedades de esta edición se incluyen torneos de fútbol entre delegaciones, actividades deportivas con participación de equipos mexicanos y la presencia de exfutbolistas y leyendas del balompié que convivirán con los asistentes y firmarán autógrafos.

“El festival mantendrá su esencia como un espectáculo familiar, con presentaciones artísticas, muestras gastronómicas y culturales, pero sumará el ambiente futbolero en sintonía con la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

Aclaró que, aunque los costos de ingreso aún no se han definido, se mantendrán en rangos similares a los del año pasado.

“No le va a costar más a la gente”.

Adelantó que la Secretaría de Turismo y diversas comunidades ya trabajan en la logística del evento, que promete ser uno de los más grandes y representativos de Querétaro.