Festejará DIF Morelia a niñas y niños en las 14 tenencias: Paola Delgadillo

Morelia, Michoacán, a 20 de abril de 2026.- La Presidenta del DIF Morelia. Paola Delgadillo Hernández, presentó el programa “Héroes por la Paz”, una serie de actividades que se desarrollarán en el municipio en el marco del Mes de la Niñez.

Del 22 al 30 de abril se realizarán 16 festejos en 14 tenencias y en la ciudad de Morelia, acercando actividades lúdicas, formativas y recreativas a más de 20 mil niñas y niños, generando espacios donde puedan convivir, expresarse y fortalecer su desarrollo integral.

El programa incorpora una propuesta pedagógica basada en personajes como Maya, Luna, Tadeo y Axel, quienes acompañan las actividades como referentes de juego limpio, diálogo, gestión emocional y cuidado del entorno, a través de materiales didácticos e historietas que facilitan el aprendizaje de manera accesible.

Cada jornada contará además con stands temáticos coordinados por dependencias municipales, donde se abordarán temas como prevención del delito, cultura vial, cuidado del agua, protección civil y medio ambiente, acercando información útil para la vida diaria desde edades tempranas.

Durante la presentación, la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, destacó que estas actividades están pensadas para reconocer a la niñez y fortalecer su desarrollo en entornos positivos. “Queremos que las niñas y los niños se sientan queridos, reconocidos y acompañados, pero también que cada actividad tenga un sentido formativo, donde además de divertirse puedan aprender valores que les ayuden a construir un mejor futuro”, subrayó.

En este sentido, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que estos festejos forman parte de una estrategia que prioriza a la niñez como eje de la vida comunitaria, mediante actividades con contenido educativo y enfoque formativo. Indicó que se trata de acciones diseñadas para generar un impacto positivo en su desarrollo, al promover valores, convivencia familiar y aprendizajes útiles, a través de un esfuerzo coordinado entre las distintas áreas del Gobierno de Morelia.

Como parte del programa, el 30 de abril se realizará un evento de cierre en Plaza Valladolid a las 6:00 pm, donde las familias podrán disfrutar de El Auténtico Show en Vivo de Las Guerreras K-Pop, como una opción de convivencia y celebración para niñas, niños y sus familias en el centro de la ciudad.

La cartelera completa de actividades, sedes y horarios puede consultarse en las redes sociales oficiales del DIF Morelia y de su presidenta honoraria, Paola Delgadillo, donde la ciudadanía podrá ubicar el festejo más cercano y sumarse a estas jornadas.

Con estas acciones, el DIF Morelia promueve espacios que fortalecen la convivencia familiar y la formación en valores, contribuyendo a que Morelia siga construyéndose como el mejor lugar para vivir.