Festeja Hugo Servín el Día del Niño en primaria de Santa María; menos celular y más tiempo de calidad, pide

Morelia, Michoacán, a 19 de abril del 2026.- El regidor del Ayuntamiento de Morelia, Hugo Servín Chávez, llevó a cabo la Gran Festejo del Día del Niño en la Escuela Primaria 20 de noviembre en la tenencia de Santa María; con inflables, juegos de feria y una temática de rancho de campeones, el regidor pasó una tarde de alegría con la población.

Al dirigirse a los presentes, el regidor pidió a los padres de familia que se busque pasar más tiempo de calidad con las infancias, dejar de lado el celular o las tabletas inteligentes, para generar más convivencia con los niños y niñas, lo que podrá aportar al desarrollo de ellos.

El toro mecánico, la pinta caritas y el castillo inflable fueron lo que más alegró a las niñas y niños presentes, además de disfrutar de la música, los snacks y las refrescantes paletas de hielo.

Más tarde, los chiquitines subieron al ring para competir para ganarse un tradicional torito, con sus pasos de baile, el pequeño Emiliano se llevó el premio que de inmediato estrenó.

Hugo Servín agradeció el apoyo de la jefa de tenencia para el desarrollo del evento e invitó a los presentes a que le sigan en redes sociales para conocer los apoyos que hay en sus casas de acción social, donde hay productos de la canasta básica a bajo costo, entre otros apoyos para los morelianos.