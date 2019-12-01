Fernández Noroña dice que no pueden obligar a morenistas a llevar la austeridad a su vida personal

Fernández Noroña dice que no pueden obligar a morenistas a llevar la austeridad a su vida personal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 22:40:24
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Ciudad de México, 21 de octubre de 2026.- El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, defendió a su compañera de partido, Malú Micher, luego de la polémica por sus reclamos a Aeroméxico ante las restricciones para ingresar a las salas VIP de la aerolínea.

Noroña consideró que la austeridad promovida por la Cuarta Transformación no debe aplicarse de manera obligatoria a la vida personal de sus integrantes y reconoció que el movimiento cometió un error al llevar este principio al ámbito privado.

El senador también respaldó el reclamo de Micher contra la aerolínea y consideró que, en esta ocasión, Aeroméxico se excedió con las restricciones.

Finalmente, Noroña sostuvo que los integrantes de la Cuarta Transformación no deberían estar obligados a llevar la austeridad a su vida personal, luego de respaldar a Micher por su inconformidad con las restricciones de Aeroméxico.

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