Ferias del Bienestar consolidan programas y servicios que transforman comunidades: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán, 1 de diciembre de 2025.- Las Ferias del Bienestar se consolidan como una de las intervenciones sociales más amplias dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, al llevar de forma directa servicios gratuitos, trámites prioritarios y acompañamiento institucional a comunidades de las 13 regiones del estado.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno afirmó que “las Ferias del Bienestar representan la intervención más social y más humana del Plan Michoacán, al reunir en un solo espacio los programas del Gobierno federal y estatal, para ofrecerlos de manera directa, ágil y completamente gratuita a la población”, destacó.

Señaló que ya se han realizado dos ediciones, una en Coeneo donde se brindaron más de 19 mil servicios; y otra en Morelia, donde se atendió a más de 7 mil personas. Esto evidencia que cuando el Estado se acerca a las comunidades, el impacto es inmediato, visible y profundamente significativo.

Se destacaron también los avances del programa “Sí al Desarme, Sí a La Paz”, que ha logrado el retiro de armas y explosivos en municipios prioritarios, y de la acción territorial Casa por Casa, que suma más de 129 mil viviendas visitadas en 95 municipios, fortaleciendo el contacto directo con las familias y permitiendo atender problemáticas comunitarias desde su origen.

Las próximas Ferias del Bienestar continuarán realizándose durante diciembre de 2025 en municipios con mayor rezago y zonas con limitado acceso a servicios institucionales.

La calendarización será difundida semanalmente a través de canales oficiales, para facilitar la participación ciudadana y garantizar que los beneficios lleguen a todo el territorio michoacano.