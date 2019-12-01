Feria de la Salud llega a más de 200 adultos mayores de centros penitenciarios

21 de Noviembre de 2025
Charo, Michoacán, a 21 de noviembre de 2025.- La Coordinación del Sistema Penitenciario, en colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, llevó a cabo una Feria de Salud para personas adultas mayores privadas de su libertad, en los centros penitenciarios "David Franco Rodríguez" y de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto.

Con el objetivo primordial de prevenir enfermedades crónico-degenerativas, personal de la Procuraduría de la Defensa y Representación del Adulto Mayor efectuó la toma de glucosa y presión arterial, además de entregar suero a esta población vulnerable.

Mediante una plática, el personal médico les otorgó asesoría sobre salud bucal y  les hizo entrega de un kit con cepillo, enjuague y pasta dental, con la finalidad de mejorar su higiene personal y en consecuencia su autoestima.

Además de las acciones en salud preventiva, mediante este trabajo coordinado de ambas instituciones, se dará seguimiento con medicamento y atención a los casos de aquellas personas que fueron detectadas con algún padecimiento.

