Felifer Macías urge a legisladores de Querétaro a sesionar para tipificar como delito el homicidio vial

Querétaro, Querétaro, 20 de noviembre del 2025.- A tres meses de que el Ayuntamiento de Querétaro ingresó la iniciativa de ley para tipificar como delito el homicidio vial, los legisladores no han sesionado para su dictamen por lo que Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, llamó a los diputados que integran la o las comisiones que habrán de discutir la propuesta, la cual surgió, como una demanda ciudadana.

Destacó que esta propuesta que se ingresó al Poder Legislativo tras la aprobación del Cabildo busca hacer justicia y ha sido respaldada por distintas fuerzas políticas.

Además, exhortó a que, dentro de su autonomía, la comisión correspondiente genere foros de debate y discusión, con el objetivo de enriquecer el proyecto y realizar las modificaciones necesarias.

“La sociedad exige este diálogo. Es una iniciativa buena que la gente está pidiendo. El exhorto es a que se discuta, que se dialogue y que se generen acciones concretas”.

Se dijo respetuoso de la autonomía del Congreso local, pero insistió en que el tema debe avanzar en el proceso legislativo por lo que pedirá a su equipo jurídico verificar el estatus de la iniciativa y, en caso de que aún no haya sido turnada a comisión, solicitó que se realice dicho trámite.

Recordó su experiencia como legislador y enfatizó que, una vez que el proyecto esté en dictamen, podrá emitir una opinión más detallada. Mientras tanto, reiteró que lo fundamental es que se abra la discusión y se atienda la demanda ciudadana. “Lo primero es que se discuta, que se dialogue. La sociedad lo exige”.

Señaló que la iniciativa de ley busca reformar el Código Penal y establecer sanciones más severas contra quienes, al conducir un vehículo en estado de ebriedad, bajo el efecto de drogas, a exceso de velocidad o al usar el teléfono celular, provoquen la muerte o lesiones graves a otras personas.

Subrayó la importancia de la responsabilidad individual y familiar para prevenir tragedias, e invitó a que nadie conduzca bajo los efectos del alcohol, que se hable con los jóvenes sobre no subirse a un vehículo con un conductor en estado inconveniente y que se busque ayuda en caso de riesgo.