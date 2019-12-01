Felifer Macías reprueba comentarios misóginos de conductores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 10:47:52

Querétaro, Querétaro, a 24 d emarzo 2026.- Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, reprobó los comentarios vertidos por tres conductores hacia las mujeres a quienes llama “ardidas” y “que no importan”. “Cualquier expresión en contra de las mujeres que signifique discriminación debe ser reprobable”.

Esto, luego de que la semana pasada, en el podcast Blanco y Negro, el director del Diario de Querétaro, Mario León Leyva, así como los comunicadores Aurelio Peña y Adan Olvera, se refirieron, entre carcajadas, a una reunión en la 17 Zona Militar, encabezada por el comandante José Guillermo Lira Hernández, a la cual solo asistieron hombres representantes de medios de comunicación, funcionarios estatales y ninguna mujer.

En el programa, Mario León dijo, en tono burlón, que las comunicadoras se “ardieron” porque no fueron convocadas y concluyó con un “Ya si no las invitan porque no importen, es otra cosa”.

Macías Olvera refirió que lo que harán en el municipio de Querétaro, y que ya lo han venido realizando a través de la Secretaría de la Mujer que encabeza Vanesa Garfias, es la obligación de capacitar a hombres y mujeres con perspectiva de género.

“Así seguiremos y están perfectamente sabidos que cualquier persona, ya sea hombre o mujer de la administración, cualquier acto de discriminación o violencia contra una mujere ya sea violencia psicológica, emocional, o física”.