Múgica, Michoacán, 17 de noviembre de 2026.- '"Hoy nos reunimos para conmemorar 88 años de historia, lucha y dignidad con un aniversario más de la fundación de nuestro ejido, que se logró gracias a la visión transformadora y patriótica del general Lázaro Cárdenas del Río. Con ello, el general le devolvió la dignidad al campesino, sepultó el latifundio y sentó las bases de la justicia social en Michoacán", expresó el diputado por el Distrito 22, Reyes Galindo Pedraza.

Lo anterior, lo señaló el congresista durante su intervención al asistir a dicha conmemoración, en donde resaltó que durante casi nueve décadas, Nueva Italia ha sido el granero, el corazón productivo y el orgullo de la región de la Tierra Caliente michoacana y además aprovechó para hacer extensiva su felicitación a quienes le dan vida al Ejido más grande de México desde 1983.

En el marco de estos festejos, el legislador refrendó su compromiso de impulsar al campo y continuar apoyando a quienes se dedican día con día a sembrar vida, a través del cultivo de alimentos y la crianza de ganado en estas tierras tan prodigiosas que hay en el Ejido más grande de México: el de Nueva Italia, ubicado en este municipio de Múgica.

"Desde mi trinchera en el Congreso del Estado, seguiré impulsando la verdadera transformación del campo michoacano a través de iniciativas y gestiones directas para que nuestras productoras y productores, cuenten con los apoyos necesarios para continuar trabajando en el sector agrícola, y que ello les reditúe en una mejora social y económica para sus familias", indicó el congresista.

Reyes Galindo destacó la labor que realizan las mujeres ejidatarias, de quienes expresó que gracias a la valentía, lucha histórica y amor por la tierra, han sembrado dignidad y justicia para las nuevas generaciones, a la par, reconoció las necesidades que aún imperan en el campo michoacano.

"Honrar este legado nos obliga a decir con claridad: hemos avanzado, pero falta mucho. El campo michoacano actual enfrenta desafíos complejos, desde los costos de producción y la escasez de agua hasta la necesidad de precios justos y mayor apoyo técnico", acotó.

​En ese contexto, indicó que la exigencia sigue firme por la justicia social y dignidad para el campo. "Como bien lo ha señalado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum: el verdadero progreso y desarrollo de un pueblo solo existen cuando el bienestar es para todas y todos por igual", dijo.

Y añadió que el desarrollo no puede ser un privilegio; tiene que nacer desde el surco, garantizando que quien alimenta a México viva con prosperidad y tranquilidad. "Defendamos nuestra tierra y nuestra organización con la misma fuerza que nuestros abuelos en 1938. Sigamos construyendo el campo justo y próspero que merecemos", concluyó el diputado local.