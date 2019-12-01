“Federación, devuélvanle a Morelia los recursos para el fortalecimiento de la seguridad”: David Cortés

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 15:22:49

Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.- La Federación debe devolverle a Morelia los recursos que necesita para fortalecer su seguridad y respaldar a su policía municipal. No se puede exigir a los ayuntamientos que respondan solos ante una de las principales demandas de las familias, mientras se les deja sin apoyo presupuestal, señaló el diputado federal David Cortés Mendoza.

El legislador cuestionó que los municipios tengan que asumir solos con recursos propios la adquisición de patrullas, cámaras de videovigilancia y equipamiento policial, cuando la seguridad requiere también el compromiso y la participación del Gobierno Federal.

“Se abandonó a los municipios al retirarles los fondos federales destinados al fortalecimiento de la seguridad”, expresó. En este contexto, Cortés Mendoza advirtió que esta situación representa una carga para las finanzas municipales y termina impactando en los recursos que podrían destinarse a otras necesidades de Morelia.

Asimismo, sostuvo que la seguridad debe atenderse desde el territorio, con herramientas suficientes para que las corporaciones policiales puedan responder a las necesidades de la población. “La seguridad se construye en las calles y en las colonias, no desde un escritorio”, enfatizó.

Por ello, insistió en que el Presupuesto de Egresos de la Federación debe contemplar nuevamente recursos para fortalecer a las policías municipales y garantizar que ciudades como Morelia cuenten con el respaldo necesario para proteger a sus habitantes.

Finalmente, subrayó que la seguridad es una responsabilidad que requiere coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y que los municipios no pueden seguir enfrentándola solos.