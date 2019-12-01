Federación designará vocero para informar avances del Tren México-Querétaro: Mauricio Kuri

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 19:17:08

Querétaro, Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- Toda la información técnica, plazos y pormenores relacionados con el proyecto del Tren México–Querétaro–Irapuato se centralizarán a través de un vocero oficial designado por el Gobierno Federal, con el fin de evitar desinformación, informó el gobernador Mauricio Kuri González.

Tras sostener un encuentro de trabajo con autoridades federales, el mandatario estatal destacó que la reunión tuvo como eje central optimizar la coordinación metropolitana e interinstitucional para garantizar el correcto avance de la obra.

"Fue una reunión muy productiva. De entrada, hubo varios acuerdos. Le agradecemos muchísimo al señor Vallejo, al secretario de infraestructura del país... Parte de las cuestiones que vimos es que va a haber un solo vocero para que no haya mala información, que la pondrá directamente la Secretaría de Infraestructura".

De manera paralela al proyecto ferroviario, el gobernador indicó que se evalúan soluciones viales para mitigar el impacto en las demarcaciones locales, particularmente en zonas de alta densidad vehicular.

Entre los proyectos destacados figuran la planeación de pasos vehiculares en San Juan del Río, en puntos como Los Pinos y El Castillo, cerca de los libramientos, y los avances en el puente de Los Héroes, en el municipio de El Marqués.

Asimismo, ante los constantes problemas de tráfico denso en las inmediaciones de Palmillas, Kuri González informó que el tema se puso sobre la mesa con los funcionarios federales para establecer comunicación directa con Banobras, instancia encargada de la operación y supervisión de dicho tramo carretero.

En el encuentro participaron el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina; el director de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza; y el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, responsable del Agrupamiento de Ingenieros Militares “Felipe Ángeles”.

En otro orden de ideas, respecto al cierre del ejercicio fiscal y la integración del paquete económico para el próximo año, el titular del Ejecutivo estatal adelantó que la Secretaría de Finanzas afina los últimos detalles para su pronta entrega al Poder Legislativo.

Enfatizó que los rubros prioritarios del presupuesto continuarán enfocados en garantizar la seguridad pública, así como en impulsar inversiones estratégicas en infraestructura hidráulica, como redes de drenaje, y obra social de alto impacto para las familias queretanas.