Federación asumirá las obras complementarias del tren México-Querétaro: Pío X Salgado

Querétaro, México, 14 de julio de 2026.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado de Querétaro (SDUOP), José Pío X Salgado Tovar, informó que se realizarán 28 obras complementarias por los trabajos del Tren México-Querétaro en cuatro municipios, aunque aún se desconocen los proyectos técnicos y ejecutivos, así como la inversión que destinará la federación para ellas.

Aseguró que los detalles de las 28 obras serán presentados, en su momento, por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), aunque también se está revisando si se ejecutarán las 28 o se reduce el número de obras para los municipios de Querétaro, El Marqués, San Juan del Río y Pedro Escobedo.

“Es cosa de ellos totalmente, sería cuestión de esperar a ver qué nos dicen; pero sería en el plazo que traen de obra del tren, (la inversión total) será de la federación; (…) se solicitó que la ATTRAPI ya prepare la presentación de las obras complementarias, todavía no la tienen, entonces vamos a esperar a que en estos días ya nos den la información”, dijo.

Explicó que el Gobierno estatal y municipal donde se realizarán las obras complementarias se les ha pedido apoyar con la parte social, es decir, las obras se socializarán con apoyo de las autoridades locales, para informar a la población sobre los alcances de las mismas.

“Lo que nos han pedido es que estemos pendientes con ellos para ver la parte social, la Secretaría de Gobierno es la que lidiera el tema y sobre eso estamos trabajando con ellos”.