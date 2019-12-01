Fanny Arreola en encuentro histórico con la Presidenta de la República para construir un Territorio de Paz por la región de Tierra Caliente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 20:26:35

Ciudad de México, 11 de marzo de 2026.- Con compromiso por la región de Tierra Caliente, el día de ayer se llevó a cabo un encuentro histórico encabezado por la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, junto al gabinete federal y con 61 alcaldes de todo el país.

En representación de Apatzingán, la alcaldesa Fanny Arreola sostuvo un encuentro directo con la Presidenta Claudia Sheinbaum, destacando la importancia de que Apatzingán participe activamente en la construcción de políticas públicas que promuevan la seguridad, la justicia social y el desarrollo integral de la región.

Durante la reunión se reafirmó el propósito común de trazar el camino para convertir a México en un Territorio de Paz, fortaleciendo la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y colocando en el centro el bienestar de las comunidades.

La Presidenta recibió a los participantes con calidez y sensibilidad, cualidades que distinguen su liderazgo y que inspiran confianza en la construcción de un futuro con esperanza.

Arreola subrayó que “es un privilegio saber que nuestro pueblo camina de la mano con un liderazgo comprometido con la esperanza y el bienestar de todos”, resaltando la relevancia de la unidad y la colaboración para alcanzar los objetivos que la región de Apatzingán necesita.

Finalmente, se destacó que la construcción de paz no es solo un ideal, sino un proceso acompañado de acciones concretas que beneficiarán a todas y todos, garantizando que cada comunidad tenga acceso a oportunidades de desarrollo, seguridad y justicia social.